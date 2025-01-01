Căutare termeni
S591/05
Radere eficientă
Seria Philips 500 cu designul său compact este concepută pentru a-ţi oferi o radere precisă, chiar şi în timpul călătoriilor. Cu aparatul nostru de ras portabil, vei arăta şi te vei simţi în cea mai bună formă oricând, oriunde.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Sistemul nostru unic de bărbierit rotativ Lift & Cut ridică părul uşor de la rădăcină, fără a tăia pielea, pentru un bărbierit precis.
Lamele noastre SteelPrecision cu rotaţie la 360° prind firele de păr crescute în direcţii diferite. Cu 3.000.000 de mişcări de tăiere pe minut, acestea asigură un bărbierit rapid oricând, oriunde.
Concepute pentru a minimiza iritarea pielii, capetele flexibile 3D se deplasează în trei direcţii pentru un contact ideal cu pielea, asigurând un bărbierit confortabil.
Dimensiunile compacte ale aparatului de ras, combinate cu aspectul elegant și modern, fac să ieși în evidență prin stil, oriunde ai merge.
Un motor magnetic puternic şi performant îţi permite să razi chiar şi o barbă deasă, oferindu-ţi un bărbierit uniform şi precis, chiar şi în deplasare.
Lamele aparatului nostru de bărbierit sunt fabricate din oţel european hipoalergenic, care rezistă la coroziune, este delicat cu pielea şi previne depunerea impurităţilor pe lame.
Indiferent dacă preferi bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant cu gel sau spumă, aparatul nostru de bărbierit se adaptează nevoilor tale. Cu rezistenţă la apă IPX7, poate fi curăţat fără efort sub jet de apă.
Bucură-te de comoditatea oferită de bateria Li-ion puternică, cu o durată de funcţionare de până la 40 de minute după o singură încărcare de o oră. Trebuie să te bărbiereşti rapid? Conectează aparatul timp de 5 minute şi vei avea suficientă putere pentru un bărbierit complet.
Asigură-te că aparatul tău de bărbierit este în siguranţă oriunde mergi. Proiectat cu o notă de eleganţă, acest toc este mai mult decât un element de protecţie.
Capacul magnetic menţine capul de bărbierit curat, iar dispozitivul de blocare pentru transport previne pornirea accidentală a aparatului de bărbierit, ca tu să te bucuri de călătorie fără griji.
Aparatele de bărbierit Philips sunt fabricate pentru precizie şi durabilitate, oferind performanţă de durată. Sunt supuse unor teste riguroase pentru a asigura performanţă continuă şi durabilă. Bucură-te de un aparat de bărbierit care va rezista testului timpului.
La Philips, sustenabilitatea este importantă în toate fazele creației de produse. Urmărim constant să reducem risipa şi să minimizăm numărul de adaptoare USB pe care le punem pe piaţă. În cazul în care ai nevoie de un adaptor, unul adecvat regiunii tale poate fi solicitat pe www.philips.com/support
