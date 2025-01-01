Căutare termeni

      Philips Shaver 500 Series Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

      S591/05

      Clasificare generală / 5
      Radere eficientă

      Seria Philips 500 cu designul său compact este concepută pentru a-ţi oferi o radere precisă, chiar şi în timpul călătoriilor. Cu aparatul nostru de ras portabil, vei arăta şi te vei simţi în cea mai bună formă oricând, oriunde.

      Philips Shaver 500 Series Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

      Radere eficientă

      chiar şi în deplasare

      • Lame SteelPrecision
      • Tehnologia Lift & Cut
      • Capete flexibile 3D
      • Design compact
      Bărbierit precis, chiar şi în deplasare

      Bărbierit precis, chiar şi în deplasare

      Sistemul nostru unic de bărbierit rotativ Lift & Cut ridică părul uşor de la rădăcină, fără a tăia pielea, pentru un bărbierit precis.

      Eficienţă în toate direcţiile

      Eficienţă în toate direcţiile

      Lamele noastre SteelPrecision cu rotaţie la 360° prind firele de păr crescute în direcţii diferite. Cu 3.000.000 de mişcări de tăiere pe minut, acestea asigură un bărbierit rapid oricând, oriunde.

      Urmărește contururile feţei, pentru un bărbierit confortabil

      Urmărește contururile feţei, pentru un bărbierit confortabil

      Concepute pentru a minimiza iritarea pielii, capetele flexibile 3D se deplasează în trei direcţii pentru un contact ideal cu pielea, asigurând un bărbierit confortabil.

      Design compact

      Design compact

      Dimensiunile compacte ale aparatului de ras, combinate cu aspectul elegant și modern, fac să ieși în evidență prin stil, oriunde ai merge.

      Puternic, dar silenţios

      Puternic, dar silenţios

      Un motor magnetic puternic şi performant îţi permite să razi chiar şi o barbă deasă, oferindu-ţi un bărbierit uniform şi precis, chiar şi în deplasare.

      Oţelul rezistent la coroziune este delicat cu pielea

      Oţelul rezistent la coroziune este delicat cu pielea

      Lamele aparatului nostru de bărbierit sunt fabricate din oţel european hipoalergenic, care rezistă la coroziune, este delicat cu pielea şi previne depunerea impurităţilor pe lame.

      Un bărbierit uscat comod sau un bărbierit umed reconfortant

      Un bărbierit uscat comod sau un bărbierit umed reconfortant

      Indiferent dacă preferi bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant cu gel sau spumă, aparatul nostru de bărbierit se adaptează nevoilor tale. Cu rezistenţă la apă IPX7, poate fi curăţat fără efort sub jet de apă.

      Baterie puternică Li-ion

      Baterie puternică Li-ion

      Bucură-te de comoditatea oferită de bateria Li-ion puternică, cu o durată de funcţionare de până la 40 de minute după o singură încărcare de o oră. Trebuie să te bărbiereşti rapid? Conectează aparatul timp de 5 minute şi vei avea suficientă putere pentru un bărbierit complet.

      Toc de transport pentru depozitarea şi protejarea aparatului de bărbierit

      Toc de transport pentru depozitarea şi protejarea aparatului de bărbierit

      Asigură-te că aparatul tău de bărbierit este în siguranţă oriunde mergi. Proiectat cu o notă de eleganţă, acest toc este mai mult decât un element de protecţie.

      Călătoreşte liniştit

      Călătoreşte liniştit

      Capacul magnetic menţine capul de bărbierit curat, iar dispozitivul de blocare pentru transport previne pornirea accidentală a aparatului de bărbierit, ca tu să te bucuri de călătorie fără griji.

      Făcut să reziste

      Făcut să reziste

      Aparatele de bărbierit Philips sunt fabricate pentru precizie şi durabilitate, oferind performanţă de durată. Sunt supuse unor teste riguroase pentru a asigura performanţă continuă şi durabilă. Bucură-te de un aparat de bărbierit care va rezista testului timpului.

      Încărcare convenabilă

      Încărcare convenabilă

      La Philips, sustenabilitatea este importantă în toate fazele creației de produse. Urmărim constant să reducem risipa şi să minimizăm numărul de adaptoare USB pe care le punem pe piaţă. În cazul în care ai nevoie de un adaptor, unul adecvat regiunii tale poate fi solicitat pe www.philips.com/support

        Deplasare şi depozitare
        Husă de călătorie

        Încărcare
        • Încărcare completă în 1 oră
        • încărcare rapidă în 5 min
        Tip baterie
        Li-ion
        Tensiune automată
        5 V
        Durată de funcţionare
        40 de minute

        Culoare
        Negru metalizat
        Mâner
        Mâner şi manevrare ergonomică

        Garanţie
        2 ani
        Cap înlocuibil
        Înlocuieşte la fiecare 2 ani cu SH71

        Sistem de ras
        • Lame SteelPrecision
        • Tehnologia Lift & Cut
        Urmărirea conturului
        Capete flexibile 3D

        Curăţare
        Complet lavabil
        Afişaj
        Indicator pentru nivelul bateriei
        Umed şi uscat
        Utilizare umedă şi uscată

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

