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Producție oprită
RQ12/40
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Pentru a menţine performanţa maximă a aparatului de ras Philips, înlocuiţi capetele de bărbierire la fiecare doi ani.
Suprafaţa de bărbierit a aparatului de ras electric SkinGlide cu frecare minimă trece lin pe pielea ta, pentru un bărbierit foarte precis.
Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.
Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.
3.0
din 5
12
Recenzii
lockout
18/01/2019
Magyarország
Hibátlan termék.
A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka
Data utilizării 2020-05-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka
Data utilizării 2020-05-10
pepo64
06/09/2022
България
Cumpărător verificat
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок
Data utilizării 2020-09-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок
Data utilizării 2020-09-06