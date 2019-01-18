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Producție oprită

Aparat de ras

RQ12/40

3

| (12) Recenzii

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Pentru a menţine performanţa maximă a aparatului de ras Philips, înlocuiţi capetele de bărbierire la fiecare doi ani.

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SkinGlide, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

SkinGlide, cu frecare minimă, pentru reducerea iritării

Suprafaţa de bărbierit a aparatului de ras electric SkinGlide cu frecare minimă trece lin pe pielea ta, pentru un bărbierit foarte precis.

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Capete de bărbierire Triple-Track cu 50% mai multă suprafaţă de bărbierire

Cele trei linii de bărbierire ale capetelor de bărbierire Triple-Track oferă o suprafaţă de radere cu 50% mai mare decât cea standard a capetelor de bărbierire rotative cu o singură linie.

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

Sistem Aquatec, pentru un bărbierit uscat şi confortabil sau umed şi răcoritor

Etanşarea umedă şi uscată a aparatului de bărbierit electric Aquatec îţi permite să alegi cum preferi să te bărbiereşti. Te poţi bărbieri confortabil cu pielea uscată, cât şi cu pielea umedă utilizând un gel sau o spumă de ras pentru confort suplimentar al pielii.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

12

Recenzii

4

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hibátlan termék.

A termék majdnem 1 éve vásárloltam, semmilyen hiba/hiányosság nem jeltenkezett ez idő alatt. Az elvárásaimnak tökéletesen megfelelő terméket kaptam. Bárkinek szívesen ajánlom!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver series 9000 RQ12/70 Borotvaegység

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka

Data utilizării 2020-05-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Holicí jednotka

Data utilizării 2020-05-10

06/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок

Data utilizării 2020-09-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RQ12/60 Бръснещ блок

Data utilizării 2020-09-06

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