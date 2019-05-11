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4.6
din 5
88
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Ovidium
11/05/2019
România
Un produs excelent pentru tuns barba
Am achiziționat acest produs pentru a înlocui lama de ras și este cel mai bun din câte am folosit. Ușor de manevrat și foarte precis. Bateria are o autonomie foarte buna și după multe încărcari.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
dodgeady
16/01/2018
România
excelent
un produs care isi face treaba sunt foarte multumit de alegrea facuta si recomand cu caldura
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
AverageJoe
20/07/2017
România
Cumpărător verificat
Potrivit pentru mine
Aparatul e ok, tunde barba egal cu exceptia mustatii sub nas unde se simte nevoia de un tool specific. Nu am o barba extrem de deasa dar la peste 5 mm devine insuportabila. Cu trimmerul acesta reusesc s-o aduc la normal.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba