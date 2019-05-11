ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Foto produs unic
  • Foto produs unic

Producție oprită

Beardtrimmer series 3000 QT4015/15 beard and stubble trimmer

QT4015/15

4.6

| (88) Recenzii | 95% recomandă acest produs

Vezi toate beneficiile

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.6

din 5

88

Recenzii

95%

recomandă acest produs

1

11/05/2019

România

România

Un produs excelent pentru tuns barba

Am achiziționat acest produs pentru a înlocui lama de ras și este cel mai bun din câte am folosit. Ușor de manevrat și foarte precis. Bateria are o autonomie foarte buna și după multe încărcari.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

16/01/2018

România

România

excelent

un produs care isi face treaba sunt foarte multumit de alegrea facuta si recomand cu caldura

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

20/07/2017

România

România

Cumpărător verificat

Potrivit pentru mine

Aparatul e ok, tunde barba egal cu exceptia mustatii sub nas unde se simte nevoia de un tool specific. Nu am o barba extrem de deasa dar la peste 5 mm devine insuportabila. Cu trimmerul acesta reusesc s-o aduc la normal.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Aparat de tuns barba

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips