ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Toate seriile

  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
  • Tunde, taie şi rade orice lungime de păr

Producție oprită

OneBladeLamă de schimb

QP210/50

4.2
| (56) Recenzii | 83% recomandă acest produs
Tunde, taie şi rade orice lungime de păr
Sistemul său dublu de protecţie: un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă care abordează orice lungime de păr
Vezi toate beneficiile
Produse compatibile
OneBlade Pro

OneBlade Pro
(pentru faţă)

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6652/61

Conceput pentru a tăia părul, nu pielea

Tunde, taie şi rade orice lungime de păr

  • Tuns, conturat, bărbierit

  • 1 lame originale

  • Pentru toate mânerele OneBlade

  • Lama din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine aspectul proaspăt

Tehnologie OneBlade unică

Tehnologie OneBlade unică

Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini curate, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.

Pentru toate mânerele OneBlade

Pentru toate mânerele OneBlade

Se potriveşte cu OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) şi OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lamă care nu se uzează repede

Lamă care nu se uzează repede

Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.2

din 5

56

Recenzii

83%

recomandă acest produs

11/01/2018

România

România

Un produs bun

Un produs de care sotul meu a fost multumit.Este de calitare,are un raport calitate/pret destul de bun

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Lamă de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Lamă de schimb

18/01/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

nagyon jó vele borotválkozni

kiválló termék csak ajánlani tudom.fényképet nem tudok csatolni

Avantaje

könnyü és jol lehet használni

Dezavantaje

nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge

23/12/2020

Magyarország

Magyarország

Sokáig használható és egyszerűen cserélhető fej

Sokáig használható egy fej, ráadásul percek alatt megszabadulhatok a több napos borostától vagy akár szakálltól.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.