Producție oprită
Tuns, conturat, bărbierit
1 lame originale
Pentru toate mânerele OneBlade
Lama din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine aspectul proaspăt
Philips OneBlade este un nou aparat de stilizat hibrid revoluţionar, care poate tunde, rade şi crea linii şi margini curate, pe orice lungime de păr. Sistemul său dublu de protecţie – un strat de alunecare combinat cu vârfuri rotunjite – face bărbieritul mai uşor şi mai confortabil. Tehnologia sa de bărbierire dispune de un dispozitiv de tăiere cu mişcare rapidă şi trece prin orice lungime de păr.
Se potriveşte cu OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) şi OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lama durabilă din oţel inoxidabil durează până la 4 luni de utilizare* pentru a menţine performanţa maximă. Când indicatorul de înlocuire - pictograma de ejectare - va apărea pe lamă, este posibil ca performanţa lamei să nu mai fie optimă. Este timpul să iei în considerare schimbarea lamei pentru cea mai bună experienţă de bărbierire
4.2
din 5
56
Recenzii
83%
recomandă acest produs
Gabriela30
11/01/2018
România
Un produs bun
Un produs de care sotul meu a fost multumit.Este de calitare,are un raport calitate/pret destul de bun
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Lamă de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Lamă de schimb
gyufi
18/01/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
nagyon jó vele borotválkozni
kiválló termék csak ajánlani tudom.fényképet nem tudok csatolni
Avantaje
könnyü és jol lehet használni
Dezavantaje
nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Antipresent
23/12/2020
Magyarország
Sokáig használható és egyszerűen cserélhető fej
Sokáig használható egy fej, ráadásul percek alatt megszabadulhatok a több napos borostától vagy akár szakálltól.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru OneBlade QP210/50 Tartalék penge
Pentru cel mai bun bărbierit. Pe baza a 2 bărbieriri complete pe săptămână. Rezultatele efective pot varia.