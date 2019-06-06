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Producție oprită
2 accesorii şi 1 pieptene
fără fir, complet lavabil
lame delicate cu pielea
Util. fără fir 60 min/încărcare 10h
Foloseşte aparatul de tuns complet fără pieptene pt. a-ţi desăvârşi stilul şi a obţine linii clare, definite pe marginile bărbii.
Tunde-ţi barba exact la dimensiunea pe care o doreşti, cu reţinerea setării care se potriveşte aspectului dorit. Pieptenele pentru barbă şi aspect nebărbierit oferă 18 setări de lungime, de la 1 mm la 18 mm, cu distanţă de exact 1 mm între fiecare setare.
Elimină părul nedorit din nas şi urechi, uşor şi confortabil.
4.3
din 5
19
Recenzii
88%
recomandă acest produs
marius1968
06/06/2019
România
Produs excelent
Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
dann66
14/05/2019
România
FOARTE MULTUMIT
INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Ginger
10/05/2019
România
Acest produs are caracteristici excelente
A fost o alegere foarte inspirata. Îl recomand pentru cei cu barba mai rară.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1
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