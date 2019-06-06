ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu
  • Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu
  • Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu
  • Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu
  • Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu
  • Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu

Producție oprită

Multigroom series 3000Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

QG3320/15

4.3
| (19) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu
Încearcă diferite stiluri de barbă, mustaţă şi perciuni cu acest aparat de tuns multifuncţional. 3 accesorii îţi oferă posibilitatea să încerci uşor multe aspecte diferite.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Aparat de tuns 3 în 1 rezistent la apă pentru versatilitate maximă

Aparat de tuns multifuncţional pentru barbă şi de detaliu

  • 2 accesorii şi 1 pieptene

  • fără fir, complet lavabil

  • lame delicate cu pielea

  • Util. fără fir 60 min/încărcare 10h

Tunde părul de pe faţă şi gât şi perciunii pentru a-ţi definitiva înfăţişarea

Foloseşte aparatul de tuns complet fără pieptene pt. a-ţi desăvârşi stilul şi a obţine linii clare, definite pe marginile bărbii.

18 lungimi reglabile (1-18 mm) pentru o barbă uniformă şi pentru aspect nebărbierit

Tunde-ţi barba exact la dimensiunea pe care o doreşti, cu reţinerea setării care se potriveşte aspectului dorit. Pieptenele pentru barbă şi aspect nebărbierit oferă 18 setări de lungime, de la 1 mm la 18 mm, cu distanţă de exact 1 mm între fiecare setare.

Scapă uşor de părul nedorit din nas şi urechi

Elimină părul nedorit din nas şi urechi, uşor şi confortabil.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

19

Recenzii

88%

recomandă acest produs

2

06/06/2019

România

România

Produs excelent

Foarte fiabil, usor de intretinut/spalat, bateria tine foarte mult, nu necesita incarcare indelungata

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

14/05/2019

România

România

FOARTE MULTUMIT

INTRU IN AL 3 LEA AN DE UTILIZARE SI SUNT MULTUMIT ACUMULATORUL INCA E IN PARAMETRII

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

10/05/2019

România

România

Acest produs are caracteristici excelente

A fost o alegere foarte inspirata. Îl recomand pentru cei cu barba mai rară.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3320/15 Aparat de tuns barba şi de detaliu 3 în 1

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 