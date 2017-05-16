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  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
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  • Fotografie cu produsul în uz
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Producție oprită

Multigroom series 3000Kit de îngrijire

QG3190/00

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Vizibilitate superioară, precizie maximă

Tehnologia revoluţionară MicroBlade a acestui kit de îngrijire de la Philips a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact aspectul pe care-l doriţi fără păr nedorit.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Vizibilitate superioară, precizie maximă

  • Pro

  • 9-în-1

  • Rezistentă la apă

100% rezistent la apă pentru utilizare la duş şi curăţare uşoară

100% rezistent la apă pentru utilizare la duş şi curăţare uşoară

100 % rezistent la apă pentru utilizare şi curăţare uşoare.

Tehnologia MicroBlade pentru precizie fără precedent

Tehnologia MicroBlade pentru precizie fără precedent

Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact modelul pe care îl doriţi.

Mai ascuţite decât Titanium*: lame din inox ranforsat pentru o durată lungă de viaţă

Mai ascuţite decât Titanium*: lame din inox ranforsat pentru o durată lungă de viaţă

Lamele din inox ranforsat, cu ascuţire automată, sunt mai ascuţite decât Titanium*.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

16/05/2017

România

România

Cumpărător verificat

Super aparat

Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

18/04/2017

România

România

Cumpărător verificat

Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala

Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 