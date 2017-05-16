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Producție oprită
Vizibilitate superioară, precizie maximă
Tehnologia revoluţionară MicroBlade a acestui kit de îngrijire de la Philips a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact aspectul pe care-l doriţi fără păr nedorit.
Pro
9-în-1
Rezistentă la apă
100 % rezistent la apă pentru utilizare şi curăţare uşoare.
Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact modelul pe care îl doriţi.
Lamele din inox ranforsat, cu ascuţire automată, sunt mai ascuţite decât Titanium*.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Adrian39
16/05/2017
România
Cumpărător verificat
Super aparat
Foarte bun aparatul si toate capetele functioneaza bine. Nu smulge parul, taie perfect si ce este foarte bine este ca nu necesita lubrifiere si ca are autoascutire. Manerul este cauciucat si nu aluneca, iar capetele se schimba usor. Este excelent ca poate fi folosit sub apa. In ciuda faptului ca nu poate fi folosit in priza, il recomand fiindca este un aparat foarte bun. Multumim Philips pentru produsele de inalta calitate!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
argonaut
18/04/2017
România
Cumpărător verificat
Nu il luati doar pentru tuns, e pentru ingrijire corporala
Pro : Versatil, accesoriile isi fac treaba pentru care au fost gandite. Depozitare in stand Contra : Nu functioneaza dual (cu fir in timpul incarcarii) Motorul are putere scazuta Acumulatorul tine putin si se incarca greu Nu se incarca in stand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit de îngrijire
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