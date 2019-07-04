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Producție oprită

Multigroom series 3000Kit de îngrijire

QG3150/30

5

| (1) Recenzie

Vizibilitate superioară, precizie maximă

Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact modelul pe care îl doriţi.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Vizibilitate superioară, precizie maximă

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  • 7-în-1

7 accesorii pentru opţiuni de stiluri nelimitate

7 accesorii pentru opţiuni de stiluri nelimitate

O gamă de accesorii pentru a vă crea, îngriji şi defini stilul dorit al frizurii şi/sau al părului de pe faţă.

Tehnologia MicroBlade pentru precizie fără precedent

Tehnologia MicroBlade pentru precizie fără precedent

Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact modelul pe care îl doriţi.

Mai ascuţite decât Titanium*: lame din inox ranforsat pentru o durată lungă de viaţă

Mai ascuţite decât Titanium*: lame din inox ranforsat pentru o durată lungă de viaţă

Lamele din inox ranforsat, cu ascuţire automată, sunt mai ascuţite decât Titanium*.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Отличный стайлер для всего тела.

Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.

Acest review a fost făcut pentru QG3150 Набір для підстригання

Acest review a fost făcut pentru QG3150 Набір для підстригання

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 