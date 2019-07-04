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Producție oprită
QG3150/30
Vizibilitate superioară, precizie maximă
Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact modelul pe care îl doriţi.
Plus
7-în-1
O gamă de accesorii pentru a vă crea, îngriji şi defini stilul dorit al frizurii şi/sau al părului de pe faţă.
Tehnologia revoluţionară MicroBlade a fost dezvoltată pentru a vă conferi o precizie fără precedent, astfel încât să reuşiţi să creaţi exact modelul pe care îl doriţi.
Lamele din inox ranforsat, cu ascuţire automată, sunt mai ascuţite decât Titanium*.
5.0
din 5
1
Recenzie
Clip
04/07/2019
Україна
Отличный стайлер для всего тела.
Пользуюсь регулярно. Богатый набор насадок. Автономность за счет аккумулятора. Не знаю, что бы без него делал.
Acest review a fost făcut pentru QG3150 Набір для підстригання
Acest review a fost făcut pentru QG3150 Набір для підстригання
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.