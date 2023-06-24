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Este garantată o tăiere uniformă, cu sistemul nostru cu patent de urmărire a conturului 2D Contour Tracking. Acesta se adaptează contururilor capului dumnevoastră, oferindu-vă control asupra tunsorii!
Creaţi orice tunsoare cu până la 8 lungimi, de la 1 la 21 mm, cu acest pieptene reglabil unic. Blocajul de siguranţă integrat vă ajută să tăiaţi cu încredere.
5.0
din 5
13
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Liviutz
24/06/2023
România
Excelent
După 15 ani încă funcționează și o folosesc în continuare. Bravo!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Mulderianus
19/12/2020
România
Foarte multumit
Dupa mai bine de 13 ani de functionare impecabila o voi fona pentru ca m-am plictisit de ea.Sigur asemenea calitate nu mai pupam ever nivi la pretul de top mai ales ca toate cam au acumulatori.Felicitari pentru ce a oferit Philips cindva !
Avantaje
La priza si taie de numai.
Dezavantaje
La priza, atit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
george028
29/12/2018
România
Excelenta masina si dupa 11 ani
O masina pe care am cumparat o acum 11 ani!! Merge foarte bine.Nu am avut probleme cu ea deloc.am tuns si pe corp si in parul din cap si nu vreau prea curand sa fac un upgrade.Bravo Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper