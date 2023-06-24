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  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns
  • Maşină de tuns

Producție oprită

Maşină de tuns

QC5000/00

5
| (13) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Maşină de tuns
Această maşină de tuns vă permite să creaţi orice aspect doriţi.
Vezi toate beneficiile

Nu este nevoie de exerciţiu

Maşină de tuns

Control absolut

Control absolut

Este garantată o tăiere uniformă, cu sistemul nostru cu patent de urmărire a conturului 2D Contour Tracking. Acesta se adaptează contururilor capului dumnevoastră, oferindu-vă control asupra tunsorii!

Tunsoare sigură şi simplă

Tunsoare sigură şi simplă

Creaţi orice tunsoare cu până la 8 lungimi, de la 1 la 21 mm, cu acest pieptene reglabil unic. Blocajul de siguranţă integrat vă ajută să tăiaţi cu încredere.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

13

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

24/06/2023

România

România

Excelent

După 15 ani încă funcționează și o folosesc în continuare. Bravo!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

19/12/2020

România

România

Foarte multumit

Dupa mai bine de 13 ani de functionare impecabila o voi fona pentru ca m-am plictisit de ea.Sigur asemenea calitate nu mai pupam ever nivi la pretul de top mai ales ca toate cam au acumulatori.Felicitari pentru ce a oferit Philips cindva !

Avantaje

La priza si taie de numai.

Dezavantaje

La priza, atit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

29/12/2018

România

România

Excelenta masina si dupa 11 ani

O masina pe care am cumparat o acum 11 ani!! Merge foarte bine.Nu am avut probleme cu ea deloc.am tuns si pe corp si in parul din cap si nu vreau prea curand sa fac un upgrade.Bravo Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

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