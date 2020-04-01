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Producție oprită
PRO6305BK/00
Difuzoare de 12,2 mm/closed-back
microfon integrat
Negru
Intraauriculare
Preia un apel, întrerupe lista de melodii. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar când vorbeşti. Iar atunci când asculţi muzică şi podcasturi, difuzoarele acustice din neodim reglate perfect oferă sunet clar şi detaliat.
Îţi plac serviciile de streaming la înaltă rezoluţie? Beneficiază de sunet mai detaliat cu aceste căşti Hi-Res Audio. Capabile să reproducă frecvenţe înalte de până la 40 kHz, îţi vor oferi mai multe detalii atunci când eşti în mişcare.
Tubul acustic oval şi cele trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Beneficiază de confort de ascultare întreaga zi şi de izolare pasivă excelentă a zgomotului.
3.0
din 5
2
Recenzii
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Avantaje
Sunet foarte bun
Dezavantaje
Cablul nu este anti-incurcare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Avantaje
Semmi
Dezavantaje
Drága és nem tudja azt amit ígér
Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal