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Producție oprită

6000 seriesCăşti intraauriculare cu microfon

PRO6305BK/00

3
| (2) Recenzii
Tot ceea ce îţi trebuie
Liste de melodii, podcasturi, apeluri: aceste căşti intraauriculare cu fir îţi oferă sunetul clar de care ai nevoie. Sunt compatibile totodată cu Hi-Res Audio, astfel încât vei beneficia de sunet mai detaliat atunci când asculţi serviciul preferat de streaming la înaltă rezoluţie.
Vezi toate beneficiile

Tot ceea ce îţi trebuie

  • Difuzoare de 12,2 mm/closed-back

  • microfon integrat

  • Negru

  • Intraauriculare

Microfon încorporat cu anularea ecoului pentru sunet clar

Preia un apel, întrerupe lista de melodii. Totul fără a-ţi atinge smartphone-ul. Microfonul încorporat cu anularea ecoului păstrează sunetul clar când vorbeşti. Iar atunci când asculţi muzică şi podcasturi, difuzoarele acustice din neodim reglate perfect oferă sunet clar şi detaliat.

Hi-Res Audio. Sunet mai detaliat

Îţi plac serviciile de streaming la înaltă rezoluţie? Beneficiază de sunet mai detaliat cu aceste căşti Hi-Res Audio. Capabile să reproducă frecvenţe înalte de până la 40 kHz, îţi vor oferi mai multe detalii atunci când eşti în mişcare.

3 capace auriculare interschimbabile din cauciuc. Potrivire confortabilă

Tubul acustic oval şi cele trei dimensiuni de capace auriculare interschimbabile din cauciuc creează o etanşare perfectă. Beneficiază de confort de ascultare întreaga zi şi de izolare pasivă excelentă a zgomotului.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

2

Recenzii

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Avantaje

Sunet foarte bun

Dezavantaje

Cablul nu este anti-incurcare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Avantaje

Semmi

Dezavantaje

Drága és nem tudja azt amit ígér

Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Acest review a fost făcut pentru 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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