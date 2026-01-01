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Producție oprită

Miniradio original

OR2000B/12

Stabiliţi tendinţele cu miniradioul original

Acest miniradio original Philips readuce veselia aparatelor radio. Delicios de retro, oferă un bas puternic prin sistemul de boxe Bass Reflex şi un buton mare de reglare analogică care stă aprins pentru a vă ajuta să prindeţi uşor posturile dvs. favorite.

Vezi toate beneficiile

Stabiliţi tendinţele cu miniradioul original

  • FM/MW

  • Intrare audio

  • 3W

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Executaţi o singură conexiune şi bucuraţi-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare vă puteţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Reglare radio analogică FM/MW

Reglare radio analogică FM/MW

Reinterpretare contemporană a designului de referinţă Philetta

Inspirat de radioul original din 1955 - Acest miniradio original duce mai departe elementele clasice ale radioului Philips legendar din 1955, cunoscut şi ca Philetta „BF 102 U”. La momentul apariţiei, acest radio compact uimea audienţa prin simplitatea designului, sunetul puternic şi claritatea recepţiei. Moştenirea radioului Philips datează din 1927. De-a lungul anilor numeroase modele au devenit radiouri de referinţă renumite sau obiecte de colecţie.

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