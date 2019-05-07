Majdnem egy éve vettem a terméket és ez idő alatt teljes mértékben megfelelt mindennek, amit egy szakállvágótól vártam. A feje elég kicsi ahhoz, hogy egy bizonyos vonalat követni lehessen vele, de nem túl kicsi, így a teljes arcszőrzet levágása is könnyen megy vele. A három különböző hosszúságot engedő toldalék segítségével könnyű a különböző szakállformák vágású is. A “részlet-vágónak” nevezett borotvafej viszont az én esetemben nem volt képes simára borotválni az arcomat, de ez talán az egyetlen negatívum, amit a termék kapcsán meg tudok említeni. Külön öröm, hogy vízálló, így kényelmes a tisztítása, valamint pluszpont, hogy elemmel együtt érkezik.