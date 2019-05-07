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Producție oprită
Dispozitiv de tuns de precizie DualCut
Acc. aparat de bărbierit pt detalii
Complet lavabil, baterie AA
3 piepteni de precizie
Aparatul de tuns de precizie de 21 mm te ajută să îţi tunzi uniform şi să îţi conturezi stilul facial (aspect nebărbierit, cioc, perciuni, linia gâtului sau mustaţă) cu un nivel ridicat de vizibilitate şi control.
Tehnologia avansată DualCut combină un element de tăiere dublu ascuţit cu nivel redus de frecare.
Aparatul cu suprafaţă de bărbierit pentru detalii, de 21 mm şi delicat cu pielea, este conceput pentru a încăpea în spaţii mici cu mai multă precizie decât o lamă, pentru un bărbierit impecabil în zonele greu de accesat.
4.8
din 5
30
Recenzii
97%
recomandă acest produs
EMI91
07/05/2019
România
super aparat
DETIN ACEST APARAT DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA PERFECT SI ASTAZIM UTILIZAT DE CEL PUTIN 2 ORI PE SAPTAMANA, IL RECOMAND CU INCREDERE PENTRU TUNDEREA BARBII ASPRE CA A MEA. CUTITELE APARATULUI DE TUNS SUNT FOARTE REZISTENTE, NU NECESITA ASCUTIRE SAU ALTFEL DE INTRETINERE
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Accesoriu de aranjare a bărbii ultra precis
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Accesoriu de aranjare a bărbii ultra precis
IamCornello
02/10/2019
Magyarország
Kifejezetten ajánlom!
Majdnem egy éve vettem a terméket és ez idő alatt teljes mértékben megfelelt mindennek, amit egy szakállvágótól vártam. A feje elég kicsi ahhoz, hogy egy bizonyos vonalat követni lehessen vele, de nem túl kicsi, így a teljes arcszőrzet levágása is könnyen megy vele. A három különböző hosszúságot engedő toldalék segítségével könnyű a különböző szakállformák vágású is. A “részlet-vágónak” nevezett borotvafej viszont az én esetemben nem volt képes simára borotválni az arcomat, de ez talán az egyetlen negatívum, amit a termék kapcsán meg tudok említeni. Külön öröm, hogy vízálló, így kényelmes a tisztítása, valamint pluszpont, hogy elemmel együtt érkezik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Bene8
20/01/2019
Magyarország
Remek készülék.
Szakáll kontúrjának kialakítására használtam, mely remekül működött a kis fejnek köszönhetően. Könnyedén alkalmazható volt a bajusz kialakításánál, a körszakáll részénél a precíz kontúr és a nehezebben hozzáférhető kis részeknek a vágása is nagyon egyszerűen ment. A különböző méretű fejeknek köszönhetően a szakáll-pajesz átmenetnél nagyszerűen menetelesre tudtam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
faţă de predecesorul său Philips