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  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
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  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise
  • Margini şi contururi precise

Producție oprită

Multigroom series 1000Accesoriu de aranjare a bărbii ultra precis

MG1100/16

4.8
| (30) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Margini şi contururi precise
Philips MULTIGROOM seria 1000 îţi oferă putere şi precizie pentru a tunde, contura şi bărbieri părul de pe faţă. Tunde şi conturează-ţi barba uniform cu aparatul de tuns DualCut avansat şi pieptenele. Defineşte linii, margini şi contururi precise cu aparatul de bărbierit pentru detalii.
Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Tunde, conturează şi bărbiereşte pentru un stil facial perfect

Margini şi contururi precise

  • Dispozitiv de tuns de precizie DualCut

  • Acc. aparat de bărbierit pt detalii

  • Complet lavabil, baterie AA

  • 3 piepteni de precizie

Aparat de tuns pentru detalii, pentru detalii faciale perfecte

Aparat de tuns pentru detalii, pentru detalii faciale perfecte

Aparatul de tuns de precizie de 21 mm te ajută să îţi tunzi uniform şi să îţi conturezi stilul facial (aspect nebărbierit, cioc, perciuni, linia gâtului sau mustaţă) cu un nivel ridicat de vizibilitate şi control.

Lame mai ascuţite* pentru conturare perfectă cu tehnologie DualCut

Lame mai ascuţite* pentru conturare perfectă cu tehnologie DualCut

Tehnologia avansată DualCut combină un element de tăiere dublu ascuţit cu nivel redus de frecare.

Aparat de bărbierit pentru detalii, pentru linii şi contururi perfecte

Aparat de bărbierit pentru detalii, pentru linii şi contururi perfecte

Aparatul cu suprafaţă de bărbierit pentru detalii, de 21 mm şi delicat cu pielea, este conceput pentru a încăpea în spaţii mici cu mai multă precizie decât o lamă, pentru un bărbierit impecabil în zonele greu de accesat.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

30

Recenzii

97%

recomandă acest produs

3
2

07/05/2019

România

România

super aparat

DETIN ACEST APARAT DE PESTE 3 ANI SI FUNCTIONEAZA PERFECT SI ASTAZIM UTILIZAT DE CEL PUTIN 2 ORI PE SAPTAMANA, IL RECOMAND CU INCREDERE PENTRU TUNDEREA BARBII ASPRE CA A MEA. CUTITELE APARATULUI DE TUNS SUNT FOARTE REZISTENTE, NU NECESITA ASCUTIRE SAU ALTFEL DE INTRETINERE

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Accesoriu de aranjare a bărbii ultra precis

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Accesoriu de aranjare a bărbii ultra precis

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kifejezetten ajánlom!

Majdnem egy éve vettem a terméket és ez idő alatt teljes mértékben megfelelt mindennek, amit egy szakállvágótól vártam. A feje elég kicsi ahhoz, hogy egy bizonyos vonalat követni lehessen vele, de nem túl kicsi, így a teljes arcszőrzet levágása is könnyen megy vele. A három különböző hosszúságot engedő toldalék segítségével könnyű a különböző szakállformák vágású is. A “részlet-vágónak” nevezett borotvafej viszont az én esetemben nem volt képes simára borotválni az arcomat, de ez talán az egyetlen negatívum, amit a termék kapcsán meg tudok említeni. Külön öröm, hogy vízálló, így kényelmes a tisztítása, valamint pluszpont, hogy elemmel együtt érkezik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek készülék.

Szakáll kontúrjának kialakítására használtam, mely remekül működött a kis fejnek köszönhetően. Könnyedén alkalmazható volt a bajusz kialakításánál, a körszakáll részénél a precíz kontúr és a nehezebben hozzáférhető kis részeknek a vágása is nagyon egyszerűen ment. A különböző méretű fejeknek köszönhetően a szakáll-pajesz átmenetnél nagyszerűen menetelesre tudtam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

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Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. faţă de predecesorul său Philips