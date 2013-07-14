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Producție oprită

Heritage AudioSistem Hi-Fi cu componente

MCM906/12

3.5

| (2) Recenzii

Obsedat de sunet

Înconjuraţi-vă cu sunet de o calitate apreciată chiar şi de cunoscători, cu sistemul Philips, care conţine o boxă pentru acute cu dom de mătase şi tub Hi-Fi încorporat. În plus, boxele elegante din lemn şi carcasa de aluminiu sporesc calitatea audio, asigurând precizia şi controlul.

Vezi toate beneficiile

Bucuraţi-vă de sunet Hi-Fi cald

Obsedat de sunet

  • Tub Hi-Fi

  • Boxa pentru acute cu dom de mătase

  • 150 W

Funcţie Loudness pentru amplificarea sunetelor joase şi înalte

În spectrul acustic, frecvenţele joase şi cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensităţi scăzute. Activând funcţia Loudness, sunetele joase şi cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veţi percepe un sunet mai echilibrat şi mai uniform.

Controlul frecvenţelor înalte şi joase asigură obţinerea sunetului dorit

Frecvenţele înalte (treble) şi cele joase (bass) controlează nivelul sunetelor de înaltă şi joasă frecvenţă ale sistemului audio. Utilizând tastele Sus şi Jos, ascultătorul poate creşte sau descreşte nivelul frecvenţelor înalte sau joase, accentuând sau diminuând aportul acestora. De asemenea, pot fi acceptate nivelurile prestabilite, pentru a asculta muzica la setările iniţiale. Controlul frecvenţelor înalte şi al basului îţi permite să asculţi muzică aşa cum doreşti.

Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur şi natural

Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur şi natural

Graţie tuburilor Hi-Fi încorporate, acum puteţi beneficia de o experienţă auditivă de cea mai înaltă calitate, asociată de obicei cu sistemele audio premium. Natura analogică a tuburilor îi conferă un sunet mai plăcut sistemului nostru neliniar. Sunetul provenit de la un tub produce distorsiuni minime şi este întotdeauna preferat pentru claritatea şi bogăţia pe care le oferă, precum şi pentru fidelitate şi armonie.

Specificaţii tehnice

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3.5

din 5

2

Recenzii

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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