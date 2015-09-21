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Producție oprită
Obsedat de sunet
Înconjuraţi-vă cu sunet de o calitate apreciată chiar şi de cunoscători, cu sistemul Philips, care conţine o boxă pentru acute cu dom de mătase şi tub Hi-Fi încorporat. În plus, boxele elegante din lemn şi carcasa de aluminiu sporesc calitatea audio, asigurând precizia şi controlul.
Boxa pentru acute cu dom de mătase
60 W
Carcasa cu suprafaţă de aluminiu este uşoară şi poate rezista în medii cu temperaturi ridicate, oferă rezistenţă şi rigiditate, precum şi rezistenţă la coroziune.
Microsistemul alcătuit din componente este livrat împreună cu un stativ prevăzut cu patru picioare triunghiulare. Acesta previne distorsionarea frecvenţelor audio provocată de vibraţii, supraîncălzire şi interferenţele electromagnetice generate de amplificator şi încărcătorul pentru CD-uri. Rezultatul este o reproducere excelentă şi uniformă a sunetului.
Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
JLynx
21/09/2015
Polska
Cumpărător verificat
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi