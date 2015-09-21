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Producție oprită

Heritage AudioSistem Hi-Fi cu componente

MCM770/12

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Obsedat de sunet

Înconjuraţi-vă cu sunet de o calitate apreciată chiar şi de cunoscători, cu sistemul Philips, care conţine o boxă pentru acute cu dom de mătase şi tub Hi-Fi încorporat. În plus, boxele elegante din lemn şi carcasa de aluminiu sporesc calitatea audio, asigurând precizia şi controlul.

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Bucuraţi-vă de muzică de înaltă fidelitate

Obsedat de sunet

  • Boxa pentru acute cu dom de mătase

  • 60 W

Carcasă de aluminiu cu design de calitate

Carcasă de aluminiu cu design de calitate

Carcasa cu suprafaţă de aluminiu este uşoară şi poate rezista în medii cu temperaturi ridicate, oferă rezistenţă şi rigiditate, precum şi rezistenţă la coroziune.

Componente cu design futurist şi stativ

Componente cu design futurist şi stativ

Microsistemul alcătuit din componente este livrat împreună cu un stativ prevăzut cu patru picioare triunghiulare. Acesta previne distorsionarea frecvenţelor audio provocată de vibraţii, supraîncălzire şi interferenţele electromagnetice generate de amplificator şi încărcătorul pentru CD-uri. Rezultatul este o reproducere excelentă şi uniformă a sunetului.

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, conectaţi, pur şi simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips şi muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Acest review a fost făcut pentru Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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