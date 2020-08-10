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Microsistem Hi-Fi

MCM710/12

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet puternic într-un design compact

Conceput special pentru cei care apreciază cele mai recente inovaţii stilistice şi tehnologice, Philips MCM710 inspiră fineţe şi calitate. Savuraţi muzică în format MP3/WMA de pe playerul dvs. portabil cu redare USB Direct.

Vezi toate beneficiile

cu redare USB Direct

Sunet puternic într-un design compact

  • Redare MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Funcţiile timer cu funcţie Sleep şi Wake-Up

Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.

Reglare digitală cu 20 de presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu 20 de presetări pentru mai mult confort

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Boxe elegante, cu finisare de lemn

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/08/2020

Eesti

Eesti

Hea toode

Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!

Avantaje

Kompaktne, hea heli, töökindel

Dezavantaje

Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Data utilizării 2018-08-10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Data utilizării 2018-08-10

16/12/2018

Eesti

Eesti

Hea kvaliteedi ja heliga seade.

Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem

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