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Producție oprită
Sunet puternic într-un design compact
Conceput special pentru cei care apreciază cele mai recente inovaţii stilistice şi tehnologice, Philips MCM710 inspiră fineţe şi calitate. Savuraţi muzică în format MP3/WMA de pe playerul dvs. portabil cu redare USB Direct.
Redare MP3/WMA-CD
USB Direct
Multe ceasuri cu alarmă dispun de o varietate de alarme. Acest radio cu ceas Philips vă trezeşte în sunetele radioului sau ale soneriei. Timerul cu funcţie Sleep vă permite să programaţi muzica pentru a coincide cu timpul până adormiţi în mod normal. Indiferent ce doriţi de la un ceas cu alarmă, fie că este o sonerie matinală care produce un ton stabil, fie că doriţi să ascultaţi muzica favorită când mergeţi la culcare, acest radio cu ceas are toate calităţile.
Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de fiecare dată.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
metsur
10/08/2020
Eesti
Hea toode
Toode MCM 710/12 soetatud 2008 a ja töötab tänaseni (august 2020a) väga hästi, väikese gabariidi juures väga hea ja liikuv heli. Hea heli jaoks raadios vajab antenni, Tartus kasutasin lausa väliantenni, Tallinnas siseantenn. Aasta tagasi lakkas töötamast kaugjuhtimispult, reomnt ei aidanud. Uut pole kusagilt tellida, hallo Philips aita!
Avantaje
Kompaktne, hea heli, töökindel
Dezavantaje
Kaugjuhtimispulti peaks olema võimalik juurde tellida ka 10 a pärast.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Data utilizării 2018-08-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Data utilizării 2018-08-10
Arno50
16/12/2018
Eesti
Hea kvaliteedi ja heliga seade.
Väga hea ja töökindel seade, tänaseks töötanud 9 aastat. Oma kompaktsuse kohta hea heli kvaliteediga. Soovitatav kasutada antenni. Peale 9 a lakkas töötamast kaugjuhtimispult (asi pole patareis)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM710 Hi-Fi mikrosüsteem