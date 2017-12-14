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Producție oprită
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pentru încărcare
max. 15 W
Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.
Recepţionează postul pe care doreşti să îl presetezi, apasă şi menţine apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, poţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să cauţi manual frecvenţele de fiecare dată.
4.7
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vecinul
14/12/2017
România
Multumit
Ideal de pus intr-o terasa si ascultat muzica la radio sau usb.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Microsistem muzical
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Microsistem muzical
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Avantaje
Meglepően tiszta hangzás.
Dezavantaje
Nincs benne RDS.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer
styeti77
08/09/2018
Magyarország
Pontosan azt nyújtja, amit ígér
Ár/érték arányban verhetetlen. 15 W teljesítménye ellenére meglepően erőteljes és tiszta hangzása van. A mély hangok kis hangerőnél is nagyon jól kijönnek. Minden, számomra fontos funkciót tudja. Nagyon elégedett vagyok vele, jó vétel volt!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer