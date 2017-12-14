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  • Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
  • Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
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  • Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

Producție oprită

Microsistem muzical

MCM2300/12

4.7
| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
Ascultă-ţi melodiile preferate pe acest sistem muzical compact, multifuncţional Philips echipat cu USB, intrare audio şi redare CD-uri. Obţine bas mai puternic cu boxele Bass Reflex şi Digital Sound Control pentru setări de sunet optimizate.
Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pentru încărcare

  • max. 15 W

Putere maximă de ieşire de 15 W

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Sistemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas puternic şi profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund şi cu mai puţine distorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, sistemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Recepţionează postul pe care doreşti să îl presetezi, apasă şi menţine apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, poţi accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să cauţi manual frecvenţele de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/12/2017

România

România

Multumit

Ideal de pus intr-o terasa si ascultat muzica la radio sau usb.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Microsistem muzical

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Microsistem muzical

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Avantaje

Meglepően tiszta hangzás.

Dezavantaje

Nincs benne RDS.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer

08/09/2018

Magyarország

Magyarország

Pontosan azt nyújtja, amit ígér

Ár/érték arányban verhetetlen. 15 W teljesítménye ellenére meglepően erőteljes és tiszta hangzása van. A mély hangok kis hangerőnél is nagyon jól kijönnek. Minden, számomra fontos funkciót tudja. Nagyon elégedett vagyok vele, jó vétel volt!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2300 Mikro zenei rendszer

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