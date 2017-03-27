Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Relaxaţi-vă pe muzică excelentă
Ascultaţi toate melodiile preferate pe playerul muzical portabil cu USB Direct şi MP3 Link. Acest microsistem de sunet Philips MCM2000/12 redă şi formate MP3-CD, WMA-CD şi CD-R/RW şi dispune de difuzoare Bass Reflex pentru un bas puternic şi dramatic.
CD, MP3-CD, USB, FM
20W
Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepţionaţi posturi radio fără să trebuiască să memoraţi frecvenţele acestora. În modul standard, sistemul RDS afişează numele postului în locul frecvenţei de transmisie, asigurând o selectare rapidă şi simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum ştiri şi informaţii despre post direct pe afişajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeaşi frecvenţă pe care emite postul de radio. Puteţi selecta afişajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteţi abona la servicii text suplimentare.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Microsistem muzical
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Microsistem muzical
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Микро музикална система
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Микро музикална система
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Mikrowieża
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Mikrowieża