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Producție oprită

Microsistem muzical

MCM2000/12

4.7

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

Ascultaţi toate melodiile preferate pe playerul muzical portabil cu USB Direct şi MP3 Link. Acest microsistem de sunet Philips MCM2000/12 redă şi formate MP3-CD, WMA-CD şi CD-R/RW şi dispune de difuzoare Bass Reflex pentru un bas puternic şi dramatic.

Vezi toate beneficiile

cu acest sistem audio compact

Relaxaţi-vă pe muzică excelentă

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20W

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceţi este să conectaţi playerul MP3 la sistemul audio.

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost pentru bas profund şi dramatic

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Radio Data System cu informaţii despre posturi radio şi servicii de date

Sistemul de date radio (RDS) vă permite să recepţionaţi posturi radio fără să trebuiască să memoraţi frecvenţele acestora. În modul standard, sistemul RDS afişează numele postului în locul frecvenţei de transmisie, asigurând o selectare rapidă şi simplă a postului. Sistemul RDS permite posturilor de radio să trimită mesaje text precum ştiri şi informaţii despre post direct pe afişajul radioului. Utilizat în frecvent Europa, textul RDS este transmis pe aceeaşi frecvenţă pe care emite postul de radio. Puteţi selecta afişajul RDS elementar (numele postului) sau vă puteţi abona la servicii text suplimentare.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Microsistem muzical

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Microsistem muzical

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Микро музикална система

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Микро музикална система

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Mikrowieża

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru MCM2000 Mikrowieża

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