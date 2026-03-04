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Car lightsLED-CEAȚĂ [~PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

11086U2500CX

4.3
| (31) Recenzii
Modernizează. Condu. Bucură-te.
Modernizează-ți farurile vehiculului cu gama LED Philips Ultinon Access. Aceste becuri pot fi instalate la fel de rapid și de ușor ca becurile cu halogen! Scoate-ți în evidență iluminarea cu 80% mai multă luminozitate** și bucură-te de cea mai recentă tehnologie LED în mașina ta.
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Instalare rapidă și ușoară

Modernizează. Condu. Bucură-te.

  • Tip de lampă: PS24W/PSX24W

  • Bec LED cu potrivire directă

  • Design compact

  • Lumină albă rece de 6000 K

  • Număr de becuri: 2

Instalare plug-and-play

Cu becurile LED Philips Ultinon Access, instalarea este atât de rapidă și ușoară încât montarea lor pe instalații vechi este o joacă de copii! Nu este nevoie de verificarea compatibilității sau de inele adaptoare: becurile LED Philips Ultinon Access au un corp ultracompact și o bază integrată compatibilă cu IEC 60061. Designul lor cu potrivire directă are aceeași amprentă ca și becurile cu halogen, permițând instalarea simplă în spații înguste. Acestea se potrivesc cu ușurință în vehiculele echipate cu becuri de tip PS24W și PSX24W și asigură compatibilitate amplă cu majoritatea modelelor de vehicule*.

Performanță mai bună a fasciculului de lumină decât halogenul

Becurile LED Philips Ultinon Access sunt concepute pentru a oferi un fascicul de lumină mai performant decât becurile cu halogen, cu un design universal compact. Utilizând cele mai recente inovații în tehnologia LED, acestea oferă același flux luminos precum becurile cu halogen ECE standard, dar îmbunătățesc semnificativ performanța fasciculului folosind mai puțină energie. Becurile LED Philips Ultinon Access oferă șoferilor o vizibilitate mai bună pe drum, facilitând identificarea obstacolelor și conducerea mai sigură.

Conformitate cu standardele auto

Avansat din punct de vedere tehnologic, iluminatul Philips este renumit în industria auto de peste 100 de ani. Conștienți de faptul că performanța produselor noastre depinde de compatibilitatea acestora cu cerințele mediului auto de astăzi, proiectăm produse cât mai aproape posibil de standardele din domeniu. Becurile noastre cu LED Philips Ultinon Access respectă standardele EMI pentru interferențe electromagnetice. Proiectate cu precizie pentru a rezista rigorilor vieții auto moderne, becurile noastre nu vor perturba funcționarea altor componente ale vehiculului.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile. Nu este permisă utilizarea lămpilor pe drumurile publice.

  2. În comparație cu cerințele minime legale. Se aplică pentru H4 și H7. Poate varia în funcție de modelul mașinii și de tipul becului.

  3. Garanție de 2 ani. Accesează Philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre politica noastră de garanție.