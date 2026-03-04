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LUM11012U3022X2
Tip de lampă: HIR2
Luminozitate cu până la 100% mai bună
Lumină albă rece de 6000 K
Garanție de 2 ani
Număr de becuri: 2
Pentru un aspect contemporan, cu lumină albă rece, modernizează-ți farurile mașinii cu becuri LED Philips Ultinon Pro3022. Dispunând de cipuri LED puternice cu o temperatură de culoare de 6000 de kelvini, aceste becuri superioare sunt concepute pentru confort maxim la condus. Observă obstacolele mai rapid și condu cu mai multă încredere, fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Becurile noastre LED Philips Ultinon Pro3022 îți oferă atât performanță, cât și stil.
Lampa LED potrivită asigură lumină de calitate care durează mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro3022 au un design durabil cu un sistem dublu de răcire: răcire activă AirCool combinată cu un disipator termic din aluminiu, care deviază căldura de la componentele esențiale ale lămpii. Acestea oferă o durată de viață de până la 2.000 de ore, care poate fi de până la patru ori mai mare decât cea a becurilor cu halogen pe care le înlocuiesc***.
Dimensiunea optimizată a becului LED este cheia, deoarece unele componente optice pot fi foarte mici. În timp ce alte soluții LED cu montare pe vechile instalații de pe piață pot avea o cutie exterioară a elementului de acționare, becurile LED Philips Ultinon Pro3022 au această componentă integrată, ceea ce face instalarea mai rapidă și mai ușoară. Designul compact este potrivit pentru o gamă mai largă de modele de autoturisme și poate fi instalat cu ușurință de mecanici specializați. Fă schimbarea de care ai nevoie! Urmează ghidul de instrucțiuni pas cu pas de aici****.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
În comparație cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile. Nu este permisă utilizarea lămpilor pe drumurile publice.
Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport
Disponibilă la adresa Philips.com/LEDcompatibility-check
Accesează Philips.com/LED-bulbs