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  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED
  • Luminează drumul din față cu lumină LED

Ultinon Pro3022Becuri LED pentru faruri

LUM11012U3022X2

4.3
| (31) Recenzii
Luminează drumul din față cu lumină LED
Becurile LED Philips pentru faruri** sunt concepute pentru a oferi valoare remarcabilă, iluminare confortabilă și performanță fiabilă. Construite pentru o durată mare de viață și instalare ușoară, aceste becuri sunt soluția perfectă de modernizare de la tehnologia cu halogen la cea LED.
Vezi toate beneficiile

Iluminare cu LED elegantă, ușor de montat

Luminează drumul din față cu lumină LED

  • Tip de lampă: HIR2

  • Luminozitate cu până la 100% mai bună

  • Lumină albă rece de 6000 K

  • Garanție de 2 ani

  • Număr de becuri: 2

Lumină albă rece, de calitate

Pentru un aspect contemporan, cu lumină albă rece, modernizează-ți farurile mașinii cu becuri LED Philips Ultinon Pro3022. Dispunând de cipuri LED puternice cu o temperatură de culoare de 6000 de kelvini, aceste becuri superioare sunt concepute pentru confort maxim la condus. Observă obstacolele mai rapid și condu cu mai multă încredere, fără a-i orbi pe ceilalți participanți la trafic. Becurile noastre LED Philips Ultinon Pro3022 îți oferă atât performanță, cât și stil.

Becuri cu durată mare de viață

Lampa LED potrivită asigură lumină de calitate care durează mai mult. Becurile Philips Ultinon Pro3022 au un design durabil cu un sistem dublu de răcire: răcire activă AirCool combinată cu un disipator termic din aluminiu, care deviază căldura de la componentele esențiale ale lămpii. Acestea oferă o durată de viață de până la 2.000 de ore, care poate fi de până la patru ori mai mare decât cea a becurilor cu halogen pe care le înlocuiesc***.

Instalare simplă

Dimensiunea optimizată a becului LED este cheia, deoarece unele componente optice pot fi foarte mici. În timp ce alte soluții LED cu montare pe vechile instalații de pe piață pot avea o cutie exterioară a elementului de acționare, becurile LED Philips Ultinon Pro3022 au această componentă integrată, ceea ce face instalarea mai rapidă și mai ușoară. Designul compact este potrivit pentru o gamă mai largă de modele de autoturisme și poate fi instalat cu ușurință de mecanici specializați. Fă schimbarea de care ai nevoie! Urmează ghidul de instrucțiuni pas cu pas de aici****.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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Referințe

  1. În comparație cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen

  2. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile. Nu este permisă utilizarea lămpilor pe drumurile publice.

  3. Pentru detalii, accesează Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Disponibilă la adresa Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Accesează Philips.com/LED-bulbs