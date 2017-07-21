  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Cap de periere pentru o curăţare zilnică

      Philips Sonicare I InterCare capete de periere 2 la pachet

      HX9002/87

      Clasificare generală / 5
      Recenzii

      Cap de periere pentru o curăţare zilnică

      Ţinteşte placa bacteriană ascunsă între dinţi cu acest cap de periere de schimb InterCare de la Philips Sonicare. Pentru o curăţare temeinică zi de zi.

      Vezi toate beneficiile

      Philips Sonicare I InterCare capete de periere 2 la pachet

      Cap de periere pentru o curăţare zilnică

      Pătrunde profund între dinţi

      Pătrunde profund între dinţi
      Moale - mediu
      70% plastic bio*
      Curăţare profundă între dinţi şi în zonele greu accesibile

      Curăţare profundă între dinţi şi în zonele greu accesibile

      Capul nostru de periere InterCare utilizează peri foarte lungi pentru a ajuta la îndepărtarea de până la 3 ori mai multă placă bacteriană** din zona dintre dinţi şi din locurile greu accesibile.

      Sonicare Fluid Action

      Sonicare Fluid Action

      Periuţele de dinţi Philips Sonicare curăţă delicat, dar eficient şi îngrijesc dinţii şi gingiile cu până la 62.000 de mişcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea prin acţionarea fluidului adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

      Dovedit a oferi o îngrijire orală eficientă

      Dovedit a oferi o îngrijire orală eficientă

      Toate capetele de periere Philips Sonicare sunt proiectate şi testate cu meticulozitate. Astfel, poţi fi sigur că îndeplinesc cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa şi performanţa.

      Continuă să periezi cât mai bine cu mementourile BrushSync

      Continuă să periezi cât mai bine cu mementourile BrushSync

      Ştiai că, după trei luni, capetele de periere devin mai puţin eficiente? Specialiştii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuţele de dinţi Philips Sonicare au tehnologia BrushSync. Acesta urmăreşte cât de des şi cât de intens periezi, apoi îţi reaminteşte să înlocuieşti capul de periere când este timpul pentru unul nou.

      Se potriveşte cu toate mânerele cu clic Philips Sonicare

      Se potriveşte cu toate mânerele cu clic Philips Sonicare

      Acest cap de periere este compatibil cu toate periuţele de dinţi electrice Philips Sonicare. Pur şi simplu pune-l sau scoate-l cu un clic pentru înlocuirea şi curăţarea cu uşurinţă.

      Fabricat 70% din bioplastic

      Fabricat 70% din bioplastic

      Ne străduim să reducem utilizarea plasticului pe bază de combustibili fosili în produsele noastre. De aceea, 70% din plasticul utilizat la acest cap de periere este bio.*

      Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie

      Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie

      Toate capetele noastre de periere sunt ambalate în ambalaje pe bază de hârtie, care pot fi reciclate acolo unde sunt disponibile facilităţi.

      Specificaţii tehnice

      Design şi finisaj

        Rigiditatea perilor
        Moale - mediu
        Culoare
        Alb
        Peri cu rol de reamintire
        Culoarea albastră a perilor se estompează
        Dimensiune
        Standard
        Recunoaştere inteligentă a capului de periere
        Da

      Compatibilitate

        Sistem capete de periere
        Ataşare printr-un clic
        Nu este potrivit pentru
        Philips One
        Periuţe de dinţi compatibile
        Philips Sonicare

      Articole incluse

        Capete de periere
        2 capete I InterCare

      Calitate şi performanţă

        Înlocuire
        La fiecare 3 luni
        Testat
        pentru utilizare optimă
        Beneficiu
        Îndepărtarea plăcii bacteriene

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • alocat acestui cap de periere pe baza echilibrului maselor.
      • *comparativ cu o periuţă de dinţi manuală.
      • **Cu excepţia Philips One.

