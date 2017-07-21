Căutare termeni
Coş de cumpărături
Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.
HX9002/87
Cap de periere pentru o curăţare zilnică
Ţinteşte placa bacteriană ascunsă între dinţi cu acest cap de periere de schimb InterCare de la Philips Sonicare. Pentru o curăţare temeinică zi de zi.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
capete de periere 2 la pachet
total
recurring payment
Capul nostru de periere InterCare utilizează peri foarte lungi pentru a ajuta la îndepărtarea de până la 3 ori mai multă placă bacteriană** din zona dintre dinţi şi din locurile greu accesibile.
Periuţele de dinţi Philips Sonicare curăţă delicat, dar eficient şi îngrijesc dinţii şi gingiile cu până la 62.000 de mişcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea prin acţionarea fluidului adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Toate capetele de periere Philips Sonicare sunt proiectate şi testate cu meticulozitate. Astfel, poţi fi sigur că îndeplinesc cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa şi performanţa.
Ştiai că, după trei luni, capetele de periere devin mai puţin eficiente? Specialiştii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuţele de dinţi Philips Sonicare au tehnologia BrushSync. Acesta urmăreşte cât de des şi cât de intens periezi, apoi îţi reaminteşte să înlocuieşti capul de periere când este timpul pentru unul nou.
Acest cap de periere este compatibil cu toate periuţele de dinţi electrice Philips Sonicare. Pur şi simplu pune-l sau scoate-l cu un clic pentru înlocuirea şi curăţarea cu uşurinţă.
Ne străduim să reducem utilizarea plasticului pe bază de combustibili fosili în produsele noastre. De aceea, 70% din plasticul utilizat la acest cap de periere este bio.*
Toate capetele noastre de periere sunt ambalate în ambalaje pe bază de hârtie, care pot fi reciclate acolo unde sunt disponibile facilităţi.
Design şi finisaj
Compatibilitate
Articole incluse
Calitate şi performanţă
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.