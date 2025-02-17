Căutare termeni

    • Cap de periere pentru dinţi sensibili Cap de periere pentru dinţi sensibili Cap de periere pentru dinţi sensibili

      Philips Sonicare Sensitive Capete de periere 8 la pachet

      HX6058/88

      Cap de periere pentru dinţi sensibili

      Periază uşor, dar eficient, placa bacteriană, cu acest înlocuitor sensibil al capului de periere de la Philips Sonicare. Capul de periere face ca îndepărtarea plăcii bacteriene să pară fără efort, fiind blând cu dinţii şi gingiile. O curăţare zilnică excepţională.

      Philips Sonicare Sensitive Capete de periere 8 la pachet

      Cap de periere pentru dinţi sensibili

      Curăţare delicată, dar eficientă, pentru dinţi sensibili

      • Curăţare delicată şi totodată eficientă
      • Elimină de 10 ori mai multă placă bacteriană*
      • Extra moale
      • 8 capete
      Peri ultra-moi || Pentru dinți și gingii sensibile

      Peri ultra-moi || Pentru dinți și gingii sensibile

      Curățarea temeinică poate fi totuși delicată pentru dinții și gingiile sensibile. Acest capăt de periere are un design unic, cu peri lungi, subțiri, ultra-moi, care asigură un periaj blând.

      Îndepărtează de 10 ori mai multă placă bacteriană în zonele greu accesibile**

      Îndepărtează de 10 ori mai multă placă bacteriană în zonele greu accesibile**

      Cu peste 3.000 de peri denşi, acest cap de periere te ajută să îndepărtezi până la de 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală - chiar şi în zonele greu accesibile.

      Tehnologie Sonicare dovedită

      Tehnologie Sonicare dovedită

      Încearcă şi tu curăţarea aleasă de milioane de oameni. Periuţele de dinţi Philips Sonicare curăţă delicat, dar eficient şi îngrijesc dinţii şi gingiile cu până la 62.000 de mişcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea prin acţionarea fluidului adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.

      Dovedit a oferi o îngrijire orală eficientă

      Dovedit a oferi o îngrijire orală eficientă

      Toate capetele de periere Philips Sonicare sunt proiectate şi testate cu meticulozitate. Astfel, poţi fi sigur că îndeplinesc cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa şi performanţa.

      Continuă să periezi cât mai bine cu mementourile BrushSync

      Continuă să periezi cât mai bine cu mementourile BrushSync

      Ştiai că, după trei luni, capetele de periere devin mai puţin eficiente? Specialiştii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuţele de dinţi Philips Sonicare au tehnologia BrushSync. Acesta urmăreşte cât de des şi cât de intens periezi, apoi îţi reaminteşte să înlocuieşti capul de periere când este timpul pentru unul nou.

      Se potriveşte cu toate mânerele cu clic Philips Sonicare

      Se potriveşte cu toate mânerele cu clic Philips Sonicare

      Acest cap de periere este compatibil cu toate periuţele de dinţi electrice Philips Sonicare. Pur şi simplu pune-l sau scoate-l cu un clic pentru înlocuirea şi curăţarea cu uşurinţă.

      Fabricat 70% din bioplastic

      Fabricat 70% din bioplastic

      Ne străduim să reducem utilizarea plasticului pe bază de combustibili fosili în produsele noastre. De aceea, 70% din plasticul utilizat la acest cap de periere este bio.***

      Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie

      Ambalaje reciclabile pe bază de hârtie

      Toate capetele noastre de periere sunt ambalate în ambalaje pe bază de hârtie, care pot fi reciclate acolo unde sunt disponibile facilităţi.

      Specificaţii tehnice

      • Design şi finisaj

        Culoare
        Negru
        Rigiditatea perilor
        Extra moale
        Peri cu rol de reamintire
        Culoarea albastră a perilor se estompează
        Dimensiune
        Standard
        Recunoaştere inteligentă a capului de periere
        Da

      • Compatibilitate

        Sistem capete de periere
        Ataşare printr-un clic
        Nu este potrivit pentru
        Philips One
        Periuţe de dinţi compatibile
        Philips Sonicare

      • Articole incluse

        Capete de periere
        8 capete S2 Sensitive

      • Calitate şi performanţă

        Înlocuire
        La fiecare 3 luni
        Testat
        pentru utilizare optimă
        Fabricat în
        Germania
        Beneficiu
        Curăţare delicată

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • faţă de o periuţă manuală
      • *Nu este compatibil cu mânerele Philips One.
      • **alocat acestui cap de periere pe baza echilibrului maselor.

