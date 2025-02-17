Căutare termeni
HX6058/88
Cap de periere pentru dinţi sensibili
Periază uşor, dar eficient, placa bacteriană, cu acest înlocuitor sensibil al capului de periere de la Philips Sonicare. Capul de periere face ca îndepărtarea plăcii bacteriene să pară fără efort, fiind blând cu dinţii şi gingiile. O curăţare zilnică excepţională.Vezi toate beneficiile
Curățarea temeinică poate fi totuși delicată pentru dinții și gingiile sensibile. Acest capăt de periere are un design unic, cu peri lungi, subțiri, ultra-moi, care asigură un periaj blând.
Cu peste 3.000 de peri denşi, acest cap de periere te ajută să îndepărtezi până la de 10 ori mai multă placă bacteriană decât o periuţă de dinţi manuală - chiar şi în zonele greu accesibile.
Încearcă şi tu curăţarea aleasă de milioane de oameni. Periuţele de dinţi Philips Sonicare curăţă delicat, dar eficient şi îngrijesc dinţii şi gingiile cu până la 62.000 de mişcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea prin acţionarea fluidului adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Toate capetele de periere Philips Sonicare sunt proiectate şi testate cu meticulozitate. Astfel, poţi fi sigur că îndeplinesc cele mai înalte standarde în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa şi performanţa.
Ştiai că, după trei luni, capetele de periere devin mai puţin eficiente? Specialiştii dentari recomandă schimbarea regulată a capului de periere, de aceea periuţele de dinţi Philips Sonicare au tehnologia BrushSync. Acesta urmăreşte cât de des şi cât de intens periezi, apoi îţi reaminteşte să înlocuieşti capul de periere când este timpul pentru unul nou.
Acest cap de periere este compatibil cu toate periuţele de dinţi electrice Philips Sonicare. Pur şi simplu pune-l sau scoate-l cu un clic pentru înlocuirea şi curăţarea cu uşurinţă.
Ne străduim să reducem utilizarea plasticului pe bază de combustibili fosili în produsele noastre. De aceea, 70% din plasticul utilizat la acest cap de periere este bio.***
Toate capetele noastre de periere sunt ambalate în ambalaje pe bază de hârtie, care pot fi reciclate acolo unde sunt disponibile facilităţi.
