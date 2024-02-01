Treci uşor la periajul electric

Programul Sonicare cu utilizare uşoară este conceput pentru cei care sunt la început în ceea ce priveşte periajul cu o periuţă de dinţi electrică. Programul îţi oferă opţiunea unei creşteri treptate şi uşoare a puterii de periere pe parcursul primelor 14 curăţări.