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Umple-ţi casa cu aer curat şi proaspăt. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul prevenind formarea de praf alb sau pete umede, eliberând un aer cu până la 99% mai puţine bacterii (1). Senzorii inteligenţi şi distribuţia egală a aerului asigură o umiditate ideală în toată camera.
Umidifică încăperi de până la 44 m²
Rată de umidificare de 300 ml/h
Cu până la 99% mai puţine bacterii
Setări de umiditate automate
Tehnologia unică NanoCloud technology utilizează evaporarea naturală pentru a emite vapori puri de apă. Particulele ultrafine emise de NanoCloud sunt invizibile pentru ochi şi fac extrem de dificilă ataşarea de ele a bacteriilor sau a reziduurilor – umidificarea aerului cu până la 99% mai puţine bacterii emise în comparaţie cu umidificatoarele ultrasonice standard. (1)
Cele 2 viteze ale ventilatorului şi setările automate permit obţinerea nivelului dorit de performanţă şi confort. Cu un randament de până la 300 ml/h, acesta umidifică eficient orice încăpere cu suprafaţa de până la 44 m2. (2,3)
Difuzorul de 360 de grade distribuie aerul umidificat în mod unitar în întreaga încăpere. Vaporii ultrafini eliberaţi prin tehnologia NanoCloud vapor circulă şi previn saturarea excesivă, pentru o umidificare eficientă, în special în încăperile de dimensiuni mai mari.
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4.3
din 5
378
Recenzii
84%
recomandă acest produs
Ony4u
01/01/2025
România
Cumpărător verificat
Formidabil
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Sunt foarte mulțumită de acest umidificator. Are un design compact și modern, funcționează silențios și își face treaba excelent – aerul din cameră este mult mai confortabil, mai ales în sezonul rece. Este ușor de utilizat și întreținut, iar calitatea produsului justifică prețul. Îl recomand cu încredere!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10
Krem11
23/11/2020
România
există un filtru universal
Nu am vrut să-l cumpăr, deoarece a fost scris fără filtru. dar poate fi luat, ceea ce este bine. Philips FY2401 / 30, disponibil în mai multe magazine.
Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10
Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10
Atycus
15/09/2020
România
Cumpărător verificat
Își face treaba
Își face treaba, este destul de silentios, se poate programa, ușor de reumplut.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10
(1) În comparaţie cu modulele unui umidificator standard cu ultrasunete care nu includ tehnologii suplimentare pentru a reduce răspândirea bacteriilor, testat într-un laborator independent
(2) Testat conform GB/T 23332-2018 într-un laborator terţă parte. Temperatură iniţială de 23 ± 2 ℃ şi umiditate relativă de 30 ± 2% RH
(3) Calculat folosind AHAM HU-1-2016 clauza 7.3 pe baza performanţei de umidificare testate în conformitate cu GB/T 23332-2018 într-un laborator terţă parte
(4) Depunerea de minerale pe mobilier a fost testată de un laborator terţă parte pe o perioadă de 3 ore, conform DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testat conform GB 21551.3-2010 într-un laborator terţă parte. Parametrii ozon, TVOC, PM10 şi intensitate UV se află sub limită.”
(6) Calculat pe baza unui rezervor de apă de 4 l care funcţionează la turaţia unu cu o rată de umidificare de 150 ml/h.