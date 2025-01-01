ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • HU4816; RFT; ONLINE;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; TEC; ONLINE;ROW
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • HU4816; F; ONLINE;ROW
  • HU4816; D1; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4816; D4; Retail;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816_00_PUP_PRINT_CMYK.tif
  • Air Humidifier HU4811 Product in Use
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; RFT; ONLINE;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816; TEC; ONLINE;ROW
  • Standard Product Photo Philips Humidification filter
  • HU4816; F; ONLINE;ROW
  • HU4816; D1; ONLINE;ROW
  • HU4803; D2; Retail;ROW
  • HU4803; D3; ONLINE;ROW
  • HU4816; D4; Retail;ROW
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use
  • HU4816_00_PUP_PRINT_CMYK.tif
  • Air Humidifier HU4811 Product in Use
  • Air Humidifier HU4816 Product in Use

Producție oprită

Seria 2000Umidificator de aer

HU4816/10

4.3

| (378) Recenzii | 84% recomandă acest produs

Respiră uşor, dormi liniştit

Umple-ţi casa cu aer curat şi proaspăt. Tehnologia NanoCloud umidifică aerul prevenind formarea de praf alb sau pete umede, eliberând un aer cu până la 99% mai puţine bacterii (1). Senzorii inteligenţi şi distribuţia egală a aerului asigură o umiditate ideală în toată camera.

Vezi toate beneficiile

Umidifică aerul uscat şi se reglează automat

Respiră uşor, dormi liniştit

  • Umidifică încăperi de până la 44 m²

  • Rată de umidificare de 300 ml/h

  • Cu până la 99% mai puţine bacterii

  • Setări de umiditate automate

Până la 99% mai puţine bacterii cu tehnologia NanoCloud (1)

Până la 99% mai puţine bacterii cu tehnologia NanoCloud (1)

Tehnologia unică NanoCloud technology utilizează evaporarea naturală pentru a emite vapori puri de apă. Particulele ultrafine emise de NanoCloud sunt invizibile pentru ochi şi fac extrem de dificilă ataşarea de ele a bacteriilor sau a reziduurilor – umidificarea aerului cu până la 99% mai puţine bacterii emise în comparaţie cu umidificatoarele ultrasonice standard. (1)

Eficient în încăperi de până la 44 m2 (3)

Eficient în încăperi de până la 44 m2 (3)

Cele 2 viteze ale ventilatorului şi setările automate permit obţinerea nivelului dorit de performanţă şi confort. Cu un randament de până la 300 ml/h, acesta umidifică eficient orice încăpere cu suprafaţa de până la 44 m2. (2,3)

Circulare unitară, eficientă pe toată suprafaţa încăperii

Circulare unitară, eficientă pe toată suprafaţa încăperii

Difuzorul de 360 de grade distribuie aerul umidificat în mod unitar în întreaga încăpere. Vaporii ultrafini eliberaţi prin tehnologia NanoCloud vapor circulă şi previn saturarea excesivă, pentru o umidificare eficientă, în special în încăperile de dimensiuni mai mari.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

378

Recenzii

84%

recomandă acest produs

01/01/2025

România

România

Cumpărător verificat

Formidabil

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Sunt foarte mulțumită de acest umidificator. Are un design compact și modern, funcționează silențios și își face treaba excelent – aerul din cameră este mult mai confortabil, mai ales în sezonul rece. Este ușor de utilizat și întreținut, iar calitatea produsului justifică prețul. Îl recomand cu încredere!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10

23/11/2020

România

România

există un filtru universal

Nu am vrut să-l cumpăr, deoarece a fost scris fără filtru. dar poate fi luat, ceea ce este bine. Philips FY2401 / 30, disponibil în mai multe magazine.

Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10

Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10

15/09/2020

România

România

Cumpărător verificat

Își face treaba

Își face treaba, este destul de silentios, se poate programa, ușor de reumplut.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Umidificator de aer seria 2000 HU4813/10

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. (1) În comparaţie cu modulele unui umidificator standard cu ultrasunete care nu includ tehnologii suplimentare pentru a reduce răspândirea bacteriilor, testat într-un laborator independent

  2. (2) Testat conform GB/T 23332-2018 într-un laborator terţă parte. Temperatură iniţială de 23 ± 2 ℃ şi umiditate relativă de 30 ± 2% RH

  3. (3) Calculat folosind AHAM HU-1-2016 clauza 7.3 pe baza performanţei de umidificare testate în conformitate cu GB/T 23332-2018 într-un laborator terţă parte

  4. (4) Depunerea de minerale pe mobilier a fost testată de un laborator terţă parte pe o perioadă de 3 ore, conform DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testat conform GB 21551.3-2010 într-un laborator terţă parte. Parametrii ozon, TVOC, PM10 şi intensitate UV se află sub limită.”

  6. (6) Calculat pe baza unui rezervor de apă de 4 l care funcţionează la turaţia unu cu o rată de umidificare de 150 ml/h.