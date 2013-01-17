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Producție oprită
Sunet surround puternic
Amplificaţi-vă experienţa de divertisment la domiciliu cu sistemul Philips home cinema serie HTS3539. Driverele pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 de W iar conversia DVD-urilor la o rezoluţie superioară de până la 1080p prin HDMI oferă o calitate video cvasi-HD.
DVD
Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
wies5
17/01/2013
Polska
Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.
okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1