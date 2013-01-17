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Producție oprită

Home Theater 5.1

HTS3539/12

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Sunet surround puternic

Amplificaţi-vă experienţa de divertisment la domiciliu cu sistemul Philips home cinema serie HTS3539. Driverele pentru boxe la vedere oferă sunet surround puternic de 600 de W iar conversia DVD-urilor la o rezoluţie superioară de până la 1080p prin HDMI oferă o calitate video cvasi-HD.

Vezi toate beneficiile

de la boxe compacte

Sunet surround puternic

  • DVD

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Puterea de 600 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme şi muzică

Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Dolby Digital pentru o experienţă cinematică totală

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veţi avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spaţiale reale.

Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

17/01/2013

Polska

Polska

Dobry sprzet w dobrych pieniadzach.

okwart polecenia.solidnie zrobiony pomimo ze china.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTS3539 Zestaw kina domowego 5.1

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