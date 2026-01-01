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Producție oprită

Sistem receiver AV digital

HTR3464/12

Amplificaţi şi simplificaţi sistemul dvs. de divertisment

Vă gândiţi cum să vă transformaţi playerul sau recorderul DVD într-un sistem complet de divertisment? Este suficient să îl împerecheaţi cu acest sistem de receiver digital elegant pentru a obţine o experienţă audio/video cinematografică şi o reproducere fidelă a muzicii.

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Amplificaţi şi simplificaţi sistemul dvs. de divertisment

Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic

Amplificator de clasă D avansat pentru sunet compact, puternic

Conectori Easy-fit™ coloraţi, pentru configurare rapidă

Conectori Easy-fit™ coloraţi, pentru configurare rapidă

Conectorii cu coduri de culori permit conectarea simplă şi rapidă a boxelor satelit şi a subwoofer-ului, prin simpla cuplare a conectorului colorat la borna cu culoarea corespunzătoare din spatele unităţii centrale.

Intrări digitale multiple pentru sunet de calitate din alte surse

Intrări digitale multiple pentru sunet de calitate din alte surse

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