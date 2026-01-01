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Producție oprită
HTR3464/12
Amplificaţi şi simplificaţi sistemul dvs. de divertisment
Vă gândiţi cum să vă transformaţi playerul sau recorderul DVD într-un sistem complet de divertisment? Este suficient să îl împerecheaţi cu acest sistem de receiver digital elegant pentru a obţine o experienţă audio/video cinematografică şi o reproducere fidelă a muzicii.
Conectorii cu coduri de culori permit conectarea simplă şi rapidă a boxelor satelit şi a subwoofer-ului, prin simpla cuplare a conectorului colorat la borna cu culoarea corespunzătoare din spatele unităţii centrale.
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