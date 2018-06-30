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Producție oprită
Sunet puternic pentru orice televizor
HTL5140 este un Soundbar subţire, cu o putere maximă de ieşire de 320 W. Finisajul premium metalizat îl face să iasă în evidenţă. Poate fi montat pe perete sau amplasat pe masă. HDMI ARC, o intrare HDMI pentru video şi Bluetooth® cu aptX® şi AAC, pentru muzică wireless.
Subwoofer wireless 2.1 CH
Bluetooth® aptX, AAC şi NFC
1 intrare HDMI şi ieşire HDMI ARC
320 W
Două unităţi, fiecare cu câte 4 woofere şi 2 tweetere în interior, oferă un echilibru perfect al sunetului. În total, au o putere de ieşire a sunetului de 320 W, pe măsura basului puternic a subwooferului 17L.
Materialul mylar unic utilizat în tweetere asigură o definiţie incredibilă a sunetului. Întreaga gamă de frecvenţe înalte este reprodusă perfect, deci muzica prinde viaţă, iar filmele sună aşa cum trebuie. Parte integrantă din designul cu 2 căi, tweeterul îmbunătăţeşte frecvenţele înalte într-un sunet mai curat, mai spaţios şi mai fidel, în tandem cu wooferul. Claritatea îmbunătăţită înseamnă că puteţi identifica toate elementele diferite din muzică. Ascultaţi instrumentele individuale, auziţi vocea mai clar, savuraţi muzica în detalii reconfortante.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
TomekStep
30/06/2018
Polska
Dźwięk jednak robi różnicę
Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
seba0
15/07/2015
Polska
udany zakup
Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
general13
02/01/2018
Polska
Produkt daje zadowolenie z jego korzystania
Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar