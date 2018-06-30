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Producție oprită

Boxă SoundBar

HTL5140B/12

4.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet puternic pentru orice televizor

HTL5140 este un Soundbar subţire, cu o putere maximă de ieşire de 320 W. Finisajul premium metalizat îl face să iasă în evidenţă. Poate fi montat pe perete sau amplasat pe masă. HDMI ARC, o intrare HDMI pentru video şi Bluetooth® cu aptX® şi AAC, pentru muzică wireless.

Vezi toate beneficiile

cu subwoofer wireless

Sunet puternic pentru orice televizor

  • Subwoofer wireless 2.1 CH

  • Bluetooth® aptX, AAC şi NFC

  • 1 intrare HDMI şi ieşire HDMI ARC

  • 320 W

HDMI ARC pentru a accesa tot sunetul de la televizor

Ieşire sunet puternică de 320 W

Ieşire sunet puternică de 320 W

Două unităţi, fiecare cu câte 4 woofere şi 2 tweetere în interior, oferă un echilibru perfect al sunetului. În total, au o putere de ieşire a sunetului de 320 W, pe măsura basului puternic a subwooferului 17L.

Tweeter din material mylar, pentru sunet de înaltă definiţie

Materialul mylar unic utilizat în tweetere asigură o definiţie incredibilă a sunetului. Întreaga gamă de frecvenţe înalte este reprodusă perfect, deci muzica prinde viaţă, iar filmele sună aşa cum trebuie. Parte integrantă din designul cu 2 căi, tweeterul îmbunătăţeşte frecvenţele înalte într-un sunet mai curat, mai spaţios şi mai fidel, în tandem cu wooferul. Claritatea îmbunătăţită înseamnă că puteţi identifica toate elementele diferite din muzică. Ascultaţi instrumentele individuale, auziţi vocea mai clar, savuraţi muzica în detalii reconfortante.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

30/06/2018

Polska

Polska

Dźwięk jednak robi różnicę

Jest dźwięk i jest DŹWIĘK. Tu jest ten drugi. Każdy film można odkrywać na nowo a do tego ten subwoofer .WOW.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

15/07/2015

Polska

Polska

udany zakup

Świetny dodatek do telewizora. Dźwięk jest świetny, subwoofer dobrze basuje. Przy dźwięku dobrej jakości ma się wrażenie dźwięku przestrzennego. Nie spodziewałem się tak dobrej jakości dźwięku. Jestem miło zaskoczonym posiadaczem tego cacka.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

02/01/2018

Polska

Polska

Produkt daje zadowolenie z jego korzystania

Jestem zadowolony z działania i funkcjonowania produktu jakość dźwięku daje zadowolenie ze współpracy z telewizorem. Jestem zadowolony z zakupionego produktu i jak na moje potrzeby wystarczający... Pozdrawiam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HTL5140B Zestaw głośnikowy SoundBar

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