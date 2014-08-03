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Producție oprită
HTB7255D/12
Bucuraţi-vă de muzică şi filme cu sunet perfect
Noul Home theater cu Blu-ray 3D HTB7255D 2.1 de la Philips oferă o claritate fără egal a redării audio şi o experienţă a sunetului surround cu adevărat convingătoare. Deci fiţi gata să vă îmbogăţiţi filmele şi muzica favorită cu noi dimensiuni.
Amplificator clasa D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi şi Bluetooth® încorporate
500 W
Cu sunetul de claritate excepţională de la Philips, acum veţi putea percepe şi aprecia fiecare detaliu al sunetului, în modul în care este destinat să fie ascultat şi cum au intenţionat artistul sau regizorul! Sunetul de claritate excepţională reproduce sursa sunetelor - indiferent că este un film de acţiune, un muzical sau o reprezentaţie live - cu fidelitate, precis şi fără nicio distorsiune. Sistemele home theater Philips cu sunet de claritate excepţională menţin procesarea audio la minim, păstrând puritatea conţinutului audio iniţial. Rezultatul este o precizie sonică mai mare livrată pentru urechile dvs.
Noul procesor de imagine CinemaPerfect HD de la Philips oferă Quad full HD pentru o redare video mai bună ca oricând. Procesorul de imagine inteligent sporeşte claritatea şi reduce zgomotul produs în timpul comprimării video în format MPEG. Pe lângă procesarea îmbunătăţită upscale, procesorul de imagine produce imagini precise şi profunde pe ecran.
Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii wireless cu rază scurtă, stabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea uşoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau laptop, inclusiv de pe iPod sau iPhone cu un difuzor activat Bluetooth.
1.0
din 5
1
Recenzie
ukoo
03/08/2014
Polska
Cena zdecydowanie nie idzie w parze z jakością
Produkt zakupiony w styczniu 2014 roku, a do czerwca był już dwa razy w serwisie. Przestał reagować, wyłączał się. Po pierwszej naprawie nic się nie zmieniło, dopiero druga pomogła. Produkt jest wykonany głównie z błyszczącego plastiku, co sprawia, że po wizytach w serwisie nie wygląda już tak pięknie. Głośniki satelitarne, jak na swoje gabaryty mogłyby grać lepiej, dźwięk jest nieco plastikowy, subwoofer bez większych zastrzeżeń. Aplikacja Smart TV bardzo okrojona, nie znajdziemy tam takich aplikacji, jak np. TVN Player, Ipla, czy TVP. Do tego sama aplikacja bardzo się zawiesza i poruszanie się po niej wymaga wiele cierpliwości. Liczyłem na dobry, niewielki zestaw do małego pomieszczenia, ale jestem raczej zawiedziony i nie kupiłbym drugi raz tego urządzenia.
Acest review a fost făcut pentru HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
Acest review a fost făcut pentru HTB7255D Zestaw kina domowego Blu-ray 3D 2.1
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