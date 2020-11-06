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Producție oprită
Smoothie verde mai catifelat în câteva secunde
Acest blender Philips Viva Collection dispune de un motor de 600 W, un vas de 2 l şi o lamă ProBlend 5, combinate pentru a crea rezultate finale perfecte pentru prepararea smoothie-urilor şi a băuturilor. Amestecarea ingredientelor dificile devine uşoară!
600 W
Vas din plastic de 2 l
Multiple viteze şi impuls
ProBlend 5
Motor puternic de 600 W pentru amestecare uşoară.
Lamă de 5 stele ProBlend pentru amestecare eficientă.
Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul mare de 2 litri are o capacitate de lucru de 1,5 litri pentru smoothie-uri pe care le poţi savura împreună cu alte persoane.
4.7
din 5
57
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Cami
06/11/2020
România
Superlativ
Este estetic, are capacitate mare, blenduieste intr-un timp extrem de scurt. Recomand cu incredere.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90
Adriann.I
29/02/2020
România
Design Elegant
Blenderul se descurca foarte bine cu orice tip de fruct. Esential este sa fie adaugat ~ 100-150 ml de apa/lapte. Pentru a evita fortarea motorului
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90
NicuB
04/09/2019
România
Excelent
Foarte mulțumit de produs Recomand cu încredere pentru orice bucătărie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90
În comparaţie cu blenderul Philips Daily Collection HR2100