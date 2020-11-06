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  • Smoothie verde mai catifelat în câteva secunde
  • Smoothie verde mai catifelat în câteva secunde

Producție oprită

Viva CollectionBlender

HR2165/00

4.7

| (57) Recenzii | 95% recomandă acest produs

Smoothie verde mai catifelat în câteva secunde

Acest blender Philips Viva Collection dispune de un motor de 600 W, un vas de 2 l şi o lamă ProBlend 5, combinate pentru a crea rezultate finale perfecte pentru prepararea smoothie-urilor şi a băuturilor. Amestecarea ingredientelor dificile devine uşoară!

Vezi toate beneficiile

Mai puţine cocoloaşe cu tehnologia ProBlend 5*

Smoothie verde mai catifelat în câteva secunde

  • 600 W

  • Vas din plastic de 2 l

  • Multiple viteze şi impuls

  • ProBlend 5

Motor puternic de 600 W

Motor puternic de 600 W

Motor puternic de 600 W pentru amestecare uşoară.

Lamă de 5 stele ProBlend pentru amestecare eficientă

Lamă de 5 stele ProBlend pentru amestecare eficientă

Lamă de 5 stele ProBlend pentru amestecare eficientă.

Vas mare şi rezistent pentru smoothie-uri pe care le poţi savura împreună cu alte persoane

Vas mare şi rezistent pentru smoothie-uri pe care le poţi savura împreună cu alte persoane

Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul mare de 2 litri are o capacitate de lucru de 1,5 litri pentru smoothie-uri pe care le poţi savura împreună cu alte persoane.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

57

Recenzii

95%

recomandă acest produs

2
1

06/11/2020

România

România

Superlativ

Este estetic, are capacitate mare, blenduieste intr-un timp extrem de scurt. Recomand cu incredere.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90

29/02/2020

România

România

Design Elegant

Blenderul se descurca foarte bine cu orice tip de fruct. Esential este sa fie adaugat ~ 100-150 ml de apa/lapte. Pentru a evita fortarea motorului

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90

04/09/2019

România

România

Excelent

Foarte mulțumit de produs Recomand cu încredere pentru orice bucătărie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Blender Viva Collection HR2162/90

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Referințe

  1. În comparaţie cu blenderul Philips Daily Collection HR2100