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Producție oprită
450 W
Vas din plastic de 1 l
Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele
cu râşniţă
Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul de 1,2 litri are o capacitate de lucru de 1 litru.
Lama din oţel inoxidabil în 4 stele pentru procesare şi amestecare eficiente. Lama cu design nou va amesteca şi tăia ingrediente moi şi tari şi va prepara smoothie-uri şi sosuri perfecte pentru tine şi familia ta.
1 viteză pentru amestecare puternică şi impuls pentru zdrobirea gheţii.
4.9
din 5
21
Recenzii
100%
recomandă acest produs
mamule
04/05/2021
Česká republika
Jednoduchý, výkonný
Mám už více jak rok, jsem spokojená, je výkonný, jednoduchá obsluha, kvalitní provedení.
Avantaje
Jednoduchost, dobře se umývá.
Dezavantaje
Nevím o ničem.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér
Veselka44
03/07/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Malý, ale šikovný
koupili jsme jako druhý mixer do druhé domácnosti na chalupě pro zpracování menšího množství potravin nebo surovin jako malin, rybízu a jahod na marmeládu, koktejlů nebo smoothie pro dvě osoby, výkon je dostatečný pro naše potřeby, je malý a lehký a dobře se udržuje, doma máme větší a výkonnější model
Avantaje
malý a skladný, lehký
Dezavantaje
zatím jsem nenašla
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/90 Stolní mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/90 Stolní mixér
HR2052
30/06/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Stolni mixer
Toto je dobrý produkt. S tímto produktem se cítím spokojena.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér