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  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
  • Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

Producție oprită

Daily CollectionBlender

HR2056/00

4.9
| (21) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi
Doar Philips îţi oferă un blender fiabil şi durabil, cu o performanţă excelentă, pentru a prepara smoothie-uri şi sosuri fine, condimente bine măcinate şi gheaţă zdrobită
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Cu 450 W şi protecţie împotriva supraîncălzirii motorului

Smoothie-uri sănătoase, sosuri şi gheaţă zdrobită în fiecare zi

  • 450 W

  • Vas din plastic de 1 l

  • Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

  • cu râşniţă

Vas din plastic rezistent

Vas din plastic rezistent

Evită spargerea cu acest vas din plastic ranforsat. Vasul de 1,2 litri are o capacitate de lucru de 1 litru.

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

Lamă din oţel inoxidabil în 4 stele

Lama din oţel inoxidabil în 4 stele pentru procesare şi amestecare eficiente. Lama cu design nou va amesteca şi tăia ingrediente moi şi tari şi va prepara smoothie-uri şi sosuri perfecte pentru tine şi familia ta.

1 viteză şi impuls atât pentru ingredientele moi, cât şi pentru cele tari, cum ar fi gheaţa

1 viteză pentru amestecare puternică şi impuls pentru zdrobirea gheţii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

21

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Jednoduchý, výkonný

Mám už více jak rok, jsem spokojená, je výkonný, jednoduchá obsluha, kvalitní provedení.

Avantaje

Jednoduchost, dobře se umývá.

Dezavantaje

Nevím o ničem.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Malý, ale šikovný

koupili jsme jako druhý mixer do druhé domácnosti na chalupě pro zpracování menšího množství potravin nebo surovin jako malin, rybízu a jahod na marmeládu, koktejlů nebo smoothie pro dvě osoby, výkon je dostatečný pro naše potřeby, je malý a lehký a dobře se udržuje, doma máme větší a výkonnější model

Avantaje

malý a skladný, lehký

Dezavantaje

zatím jsem nenašla

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/90 Stolní mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/90 Stolní mixér

30/06/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Stolni mixer

Toto je dobrý produkt. S tímto produktem se cítím spokojena.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Kolekce Daily HR2052/00 Stolní mixér

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