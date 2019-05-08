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  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
  • Sucuri sănătoase obţinute mai simplu

Producție oprită

Storcător

HR1858/00

4.3

| (17) Recenzii | 93% recomandă acest produs

Sucuri sănătoase obţinute mai simplu

Obţinerea sucului nu a fost niciodată mai uşoară. Acest storcător va înghiţi fructele şi legumele întregi, fără a fi nevoie să le tăiaţi în prealabil. Cu puternicul motor de 650 W şi filtrul unic cu micro-sită obţineţi cea mai mare cantitate de suc posibilă.

Vezi toate beneficiile

Fără tăiere în bucăţi. Fără complicaţii. Numai suc

Sucuri sănătoase obţinute mai simplu

  • 650 W

  • 2 litri

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate piesele pot fi spălate în maşină

Toate componentele demontabile pot fi curăţate în maşina de spălat vase.

Preparare cu capacitate foarte mare

Preparare cu capacitate foarte mare

Recipientul pentru pulpă de 2 l şi vasul pentru suc de 1,25 l vă permit să preparaţi mai mult suc într-o singură utilizare.

Tăierea în bucăţi nu este necesară, graţie tubului de alimentare de dimensiuni mari

Tăierea în bucăţi nu este necesară, graţie tubului de alimentare de dimensiuni mari

Tubul de alimentare de mari dimensiuni înghite fructele şi legumele întregi, astfel încât nu mai este nevoie să le tăiaţi şi să le mărunţiţi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

17

Recenzii

93%

recomandă acest produs

2

08/05/2019

România

România

Produs bun

Am testat multe combinatii de fructe/legume si rezultatul a fost foarte bun de fiecare data. Nu exista multe reziduri alimentare si sucul provenit din stoarcere contine pulpa.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător de fructe HR1858/00

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Storcător de fructe HR1858/00

28/02/2015

Polska

Polska

Doskonała

Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

07/07/2014

Polska

Polska

bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze

Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka

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