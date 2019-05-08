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Producție oprită
Sucuri sănătoase obţinute mai simplu
Obţinerea sucului nu a fost niciodată mai uşoară. Acest storcător va înghiţi fructele şi legumele întregi, fără a fi nevoie să le tăiaţi în prealabil. Cu puternicul motor de 650 W şi filtrul unic cu micro-sită obţineţi cea mai mare cantitate de suc posibilă.
650 W
2 litri
Toate componentele demontabile pot fi curăţate în maşina de spălat vase.
Recipientul pentru pulpă de 2 l şi vasul pentru suc de 1,25 l vă permit să preparaţi mai mult suc într-o singură utilizare.
Tubul de alimentare de mari dimensiuni înghite fructele şi legumele întregi, astfel încât nu mai este nevoie să le tăiaţi şi să le mărunţiţi.
4.3
din 5
17
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Diana24
08/05/2019
România
Produs bun
Am testat multe combinatii de fructe/legume si rezultatul a fost foarte bun de fiecare data. Nu exista multe reziduri alimentare si sucul provenit din stoarcere contine pulpa.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător de fructe HR1858/00
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Storcător de fructe HR1858/00
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka