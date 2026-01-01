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Producție oprită

capete de bărbierit

HQ2/11

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Pentru a menţine performanţa maximă a aparatului de ras Philips, înlocuiţi capetele de bărbierire la fiecare doi ani
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Precis şi delicat

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  • Lift & Cut

  • 3 capete

Tehnologia pentru bărbierit Lift & Cut cu sistem de lame

Sistemul de lame ridică firele de păr pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul pielii.

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