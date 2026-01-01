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Accesorii şi piese de schimb
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capete de bărbierit
Producție oprită
HQ2/11
Lift & Cut
3 capete
Sistemul de lame ridică firele de păr pentru a putea bărbieri confortabil sub nivelul pielii.
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ShaversPerie de curăţat
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