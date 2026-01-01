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HQ167/50
Asigură un bărbierit precis
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100%.
Lift & Cut
3 capete
Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.
Utilizaţi aparatul de ras la duş pentru a economisi timp şi pentru senzaţia proaspătă a bărbieritului umed.
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