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Producție oprită

capete de bărbierit

HQ167/50

Asigură un bărbierit precis

Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revin-o la o performanţă de 100%.

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Pentru rezultate optime, schimbaţi capetele o dată la 12 luni

Asigură un bărbierit precis

  • Lift & Cut

  • 3 capete

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Tehnologia pentru bărbierit Super Lift & Cut cu lamă dublă

Sistemul cu două lame al aparatului dvs. de ras Philips: prima lamă ridică, a doua taie pentru un bărbierit eficient şi confortabil.

Utilizare umedă

Utilizare umedă

Utilizaţi aparatul de ras la duş pentru a economisi timp şi pentru senzaţia proaspătă a bărbieritului umed.

Specificaţii tehnice

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