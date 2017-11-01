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Producție oprită

Aparat de coafat multifuncţional

HP8698/00

5

| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Creativitate instantanee, îngrijire constantă

Phlips Multi-Styler îţi oferă flexibilitatea de a crea cele mai noi stiluri pentru fiecare ocazie, având grijă şi de părul tău.

Vezi toate beneficiile

Creativitate instantanee, îngrijire constantă

  • 6 accesorii de coafat

  • Temperatură 190 C

  • Înveliş ceramic

  • Oprire automată

Cleşte 16mm şi perie culisantă, plăci pt. îndreptare şi încreţire, 2 cleme

Cleşte 16mm şi perie culisantă, plăci pt. îndreptare şi încreţire, 2 cleme

Philips Multi-styler conţine: cleşte ondulator de 16 mm pentru cârlionţi, perie culisantă de 16 mm pentru crearea unui plus de volum; placă pentru încreţire cu plăci 2 în 1 convertibile pentru îndreptare şi încreţire, pentru un aspect ondulat sau drept; două agrafe de păr pentru o coafare mai uşoară.

Înveliş ceramic pe fiecare accesoriu încălzit

Înveliş ceramic pe fiecare accesoriu încălzit

Înveliş ceramic pentru o mai bună îngrijire a părului tău

Temperatură de coafare de 190 °C pentru rezultate de lungă durată

Temperatură de coafare de 190 °C pentru rezultate de lungă durată

Temperatura de coafare de 190°C asigură rezultate de lungă durată, minimizând în acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/11/2017

România

România

Un produs extraordinar

Foarte usor de folosit si cu rezultate excelente, acet aparat este ajutorul meu numarul unu si pentru evenimentele speciale la care iau parte dar si zi de zi, lasandu-mi un par frumos coafat si redandu-mi increderea in mine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional

27/10/2014

Polska

Polska

Super jakość za super cenę

Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna

01/03/2018

Česká republika

Česká republika

úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů

Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1

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