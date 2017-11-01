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Creativitate instantanee, îngrijire constantă
Phlips Multi-Styler îţi oferă flexibilitatea de a crea cele mai noi stiluri pentru fiecare ocazie, având grijă şi de părul tău.
6 accesorii de coafat
Temperatură 190 C
Înveliş ceramic
Oprire automată
Philips Multi-styler conţine: cleşte ondulator de 16 mm pentru cârlionţi, perie culisantă de 16 mm pentru crearea unui plus de volum; placă pentru încreţire cu plăci 2 în 1 convertibile pentru îndreptare şi încreţire, pentru un aspect ondulat sau drept; două agrafe de păr pentru o coafare mai uşoară.
Înveliş ceramic pentru o mai bună îngrijire a părului tău
Temperatura de coafare de 190°C asigură rezultate de lungă durată, minimizând în acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ana25
01/11/2017
România
Un produs extraordinar
Foarte usor de folosit si cu rezultate excelente, acet aparat este ajutorul meu numarul unu si pentru evenimentele speciale la care iau parte dar si zi de zi, lasandu-mi un par frumos coafat si redandu-mi increderea in mine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Aparat de coafat multifuncţional
wszystkiebylyjuzzajete
27/10/2014
Polska
Super jakość za super cenę
Funkcja lokówki- daje ładny skręt długich włosów i trwały efekt; trochę usztywnia włosy, ale za to ma konieczności stosowania pianki, ani żadnego innego utrwalacza. Prostowanica- spełnia moje oczekiwania i nadaje włosom ładnego połysku. Nasadka na lokówkę- nie bardzo wiem, jaki efekt mogę uzyskać i jaka jest technika używania tej części urządzenia, gdyż nie ma instrukcji dołączonej do produktu. Karbownica- nie używałam i raczej nie wypróbuję (nie mój styl).
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Lokówka wielofunkcyjna
Adéla
01/03/2018
Česká republika
úžasný pomocník pro dlouhodobý styling vlasů
Tato ultralehká designová kulma v krásné tyrkysové barvě je mým skvělým pomocníkem pro vytvoření stylingu mých vlasů, který skutečně trvá! Kulma je za chviličku nahřátá a připravená k okamžitému použití. Keramický povrch nádstavců se postará o tom, aby nedošlo k poškození vlasů. Je proto vhodná pro časté použití. Nejvíce používám nádstavec pro krepování vlasů, díky kterému mám objemnou hřívu déle jak 1 týden! Po tuto dobu si vlasy ani nerozčesávám, jelikož nedochází k jejich zacuchání a vypadají skvěle jako čerstvě nakrepované. Jsem velice překvapená i z toho, že se mi nemastí vlasy a nemusím je tak často umývat jako když vlasy nakrepované nemám. S nádstavci pro tvorbu vln se ještě musím naučit pracovat, abych měla vlny pěkně jednotné a né každou jinou jako tomu bylo poprvé, když jsem si s nimi vlasy natáčela :-D Vše je uloženo v cestovní taštičce, mám tak své pomocníky kdykoliv po ruce a nemusím se obávat jejich poškození. Tuto úžasnou kulmu doporučuji všem, kteří si potrpí na stylingu svých vlasů, rádi jej obměňují a v neposlední řadě chtějí ušetřit peníze a čas za kadeřníka!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8698/00 Multifunkční kulma 6v1