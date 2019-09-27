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Producție oprită

Multi-Curler

HP8696/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Varietate de bucle, îngrijire constantă

Buclele sunt un accesoriu la modă întotdeauna! Philips Multi-Curler te ajută să creezi variaţiuni pe mai multe stiluri de ondulat: de la bucle bine definite şi jucăuşe la bucle libere. Experimentează ce bucle îţi plac, protejându-ţi părul.

Vezi toate beneficiile

Ondulator pentru obţinerea buclelor preferate

Varietate de bucle, îngrijire constantă

  • 4 accesorii de coafat

  • Temperatură 190 C

  • Înveliş ceramic

Cleşte 16mm şi perie culisantă; cleşte 22mm, perie spirală culisantă

Cleşte 16mm şi perie culisantă; cleşte 22mm, perie spirală culisantă

Philips Multi-curler conţine: cleşte ondulator de 16 mm pentru cârlionţi, perie culisantă de 16 mm pentru crearea unui plus de volum, cleşte ondulator de 22 de cm şi perie în spirală culisantă pentru crearea unor bucle mari şi a unor onduleuri minunate.

Înveliş ceramic pe fiecare accesoriu încălzit

Înveliş ceramic pe fiecare accesoriu încălzit

Înveliş ceramic pentru o mai bună îngrijire a părului tău

Temperatură de coafare de 190 °C pentru rezultate de lungă durată

Temperatură de coafare de 190 °C pentru rezultate de lungă durată

Temperatura de coafare de 190°C asigură rezultate de lungă durată, minimizând în acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyen használható

Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8696/00 Többfunkciós hajformázó

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