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Producție oprită
Varietate de bucle, îngrijire constantă
Buclele sunt un accesoriu la modă întotdeauna! Philips Multi-Curler te ajută să creezi variaţiuni pe mai multe stiluri de ondulat: de la bucle bine definite şi jucăuşe la bucle libere. Experimentează ce bucle îţi plac, protejându-ţi părul.
4 accesorii de coafat
Temperatură 190 C
Înveliş ceramic
Philips Multi-curler conţine: cleşte ondulator de 16 mm pentru cârlionţi, perie culisantă de 16 mm pentru crearea unui plus de volum, cleşte ondulator de 22 de cm şi perie în spirală culisantă pentru crearea unor bucle mari şi a unor onduleuri minunate.
Înveliş ceramic pentru o mai bună îngrijire a părului tău
Temperatura de coafare de 190°C asigură rezultate de lungă durată, minimizând în acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8696/00 Többfunkciós hajformázó