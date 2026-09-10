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Producție oprită
Coafare versatilă, strălucire desăvârşită
Utilizează peria Dynamic Volume de la Philips pentru a crea diferite stiluri, menţinând în acelaşi timp părul moale şi strălucitor. Peria sa din peri naturali de 50 mm adaugă volum şi mişcare, în timp ce peria retractabilă creează onduleuri definite, fără şuviţe încurcate.
Perie rotativă Volumebrush
Ioni şi turmalină
Tratamentul cu ioni usucă părul fără a acumula energie statică. Ionii încărcaţi negativ sunt eliberaţi pentru a reduce cârlionţii, a netezi cuticulele părului şi a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr lucios, fără cârlionţi, care arată perfect.
Învelişul ceramic din turmalină unic al periei de coafare protejează şi revitalizează părul în timpul coafării. Acest înveliş special oferă o conducţie termică eficientă, fără puncte fierbinţi, şi adaugă strălucire cu fiecare mişcare.
Acest airstyler de 1000 W creează un flux de aer optim şi o putere de uscare delicată, pentru un păr frumos în fiecare zi.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.5
din 5
505
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Gopo
10/09/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Este perfect pentru fiecare zi
Noutatea pe care o aduce prin posibilitatea de a regla temperaturi diferite la peria rotativa face diferenta
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald
Data utilizării 2026-07-28
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald
Data utilizării 2026-07-28
Cookie.
04/09/2026
România
Vichy
Recomand cu incredere acest produs" perie rotativă" este exact ca in descriere și exact la ce mă așteptam. Am avut o mică teamă pentru că nu am găsit niciun nr de telefon. Este bine să avem un nr de CONTACT. Este bine să acordați incredere având un telefon la indemână....... In rest mi-a venit pachetul in 5 zile, adica este ok.
Avantaje
Este bun, vom.vedea și.pe parcurs.
Dezavantaje
Doresc să specific să aveți un nr de telefon de contact.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald
Data utilizării 2026-09-03
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA735/00 Perie rotativă cu aer cald
Data utilizării 2026-09-03
Soare21
30/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA715/00 Perie rotativă cu aer cald
Data utilizării 2026-06-30
Acest review a fost făcut pentru Seria 7000 BHA715/00 Perie rotativă cu aer cald
Data utilizării 2026-06-30