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Producție oprită
3 accesorii
Îngrijire cu ioni
Temperatură ThermoProtect
Air Styler cu flux de aer de 800 W, pentru uscare şi coafare delicate. Obţine rezultate ca la salon în fiecare zi.
Tratamentul ionic asigură o uscare antistatică. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a-i intensifica strălucirea. Rezultatul este un păr fin şi drept, care străluceşte de frumuseţe.
Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de uscare şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.
4.7
din 5
389
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Mirela12
06/04/2026
România
Un produs excelent
Este un produs excelent usucă foarte repede părul și îl lasă moale și strălucitor
Avantaje
Usucă foarte bine părul și nu îl deteriorează
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald
Dia10
31/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Nu am primit produsul, banii mi au fost restituiți. S a scris,, adresă greșită,,. Eu am verificat,adresa era corectă.😟
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA313/00 Perie cu aer cald
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA313/00 Perie cu aer cald
Alena 10
08/04/2025
România
Philups 3000
Recomand! Chiar indreapta parul, si este usor de folosit, chiar daca nu ai experienta, cu onduleurile.👏
Avantaje
Este usor de folosit
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Seria 3000 BHA310/00 Perie cu aer cald