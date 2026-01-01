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  • Uscare şi coafare simplificate
  • Uscare şi coafare simplificate
  • Uscare şi coafare simplificate
  • Uscare şi coafare simplificate
  • Uscare şi coafare simplificate
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  • Uscare şi coafare simplificate
  • Uscare şi coafare simplificate
  • Uscare şi coafare simplificate
  • Uscare şi coafare simplificate

Producție oprită

EssentialCareAirstyler

HP8660/00

Uscare şi coafare simplificate
Uscare şi stil dintr-o mişcare - noul Philips Essential Care Airstyler îţi permite să creezi stiluri naturale minunate, oferind în acelaşi timp îngrijire maximă pentru părul tău.
Vezi toate beneficiile

Uscare şi coafare simplificate

  • EssentialCare

Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect

Cea mai adecvată temperatură de uscare cu setarea ThermoProtect

Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.

Perie termică de 38 mm pentru un păr lin

Perie termică de 38 mm pentru un păr lin

Peria termică are un diametru foarte larg de 38 mm. Lăţimea barei o face un instrument de coafat perfect pentru crearea de stiluri şi onduleuri fine.

Putere de coafare delicată, dar eficientă

Putere de coafare delicată, dar eficientă

Perie cu aer cald cu flux de aer de 650W pentru uscare şi coafare delicate. Obţine rezultate frumoase în fiecare zi.

Specificaţii tehnice

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