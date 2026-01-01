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HP8660/00
EssentialCare
Temperatura ThermoProtect oferă o temperatură de uscare optimă, precum şi protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer de putere, vei obţine cele mai bune rezultate, în mod delicat.
Peria termică are un diametru foarte larg de 38 mm. Lăţimea barei o face un instrument de coafat perfect pentru crearea de stiluri şi onduleuri fine.
Perie cu aer cald cu flux de aer de 650W pentru uscare şi coafare delicate. Obţine rezultate frumoase în fiecare zi.
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