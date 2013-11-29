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Producție oprită

Airstyler

HP8650/00

4.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Creaţi diferite coafuri cu grijă

Ce coafură doriţi să aveţi astăzi? Salon Airstylist are trei accesorii de coafat flexibile şi 650 W putere pentru a vă permite să fiţi creativă cu coafurile dvs.

Vezi toate beneficiile

Creaţi-vă propriul stil cu Salon Airstylist

Creaţi diferite coafuri cu grijă

  • 3 accesorii de coafat

  • 3 setări de căldură

650 W pentru rezultate excelente

650 W pentru rezultate excelente

Acest aparat are un încălzitor cu putere redusă de 650 W pentru uscare şi coafare delicate, dar eficiente.

Design compact pentru manevrare uşoară

Design compact pentru manevrare uşoară

Compact şi ergonomic, acest aparat de coafat beneficiază de un design modern şi inteligent. Prin urmare, aparatul de coafat are o greutate redusă şi este uşor de utilizat, fiind în acelaşi timp suficient de mic pentru a putea fi depozitat practic oriunde.

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Trei setări flexibile pentru mai mult control

Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

29/11/2013

Polska

Polska

jest idealna

susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest bardzo dobry

Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler

19/12/2013

Polska

Polska

dobra jakość w dobrej cenie

Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler

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