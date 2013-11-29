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Creaţi diferite coafuri cu grijă
Ce coafură doriţi să aveţi astăzi? Salon Airstylist are trei accesorii de coafat flexibile şi 650 W putere pentru a vă permite să fiţi creativă cu coafurile dvs.
3 accesorii de coafat
3 setări de căldură
Acest aparat are un încălzitor cu putere redusă de 650 W pentru uscare şi coafare delicate, dar eficiente.
Compact şi ergonomic, acest aparat de coafat beneficiază de un design modern şi inteligent. Prin urmare, aparatul de coafat are o greutate redusă şi este uşor de utilizat, fiind în acelaşi timp suficient de mic pentru a putea fi depozitat practic oriunde.
Viteza şi căldura necesare pot fi reglate cu uşurinţă pentru a crea un rezultat final perfect. Trei setări flexibile asigură o coafare precisă şi personalizată.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
jagusia
29/11/2013
Polska
jest idealna
susz-lok 8650 jest w moim posiadaniu już kilka miesięcy i nie zamieniłabym jej na inna, jest idealna :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler
Bogna72
07/11/2013
Polska
ten produkt jest bardzo dobry
Suszarko-lokówka HP8650/00 3 nasadki - spełnia swoją funkcję. Jest lekka, dobrze się nią nawija włosy, strumień powietrza jednakowy na całej długości szczotki podczas suszenia.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler
Wanda69
19/12/2013
Polska
dobra jakość w dobrej cenie
Przyjemny wygląd, łatwość użycia oraz dobra jakość i solidne wykonanie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8650/00 Airstyler