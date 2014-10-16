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Producție oprită

Perie încălzită de coafare ProCare

HP8634/00

4.8

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Volum şi strălucire pentru părul lung

Peria încălzită de coafare ProCare de la Philips vă permite să creaţi uşor onduleuri moi, îngrijindu-vă în acelaşi timp părul. Bara fierbinte de 45 mm asigură rezultate de durată, iar perii retractabili garantează o aplicare rapidă şi o coafură perfectă.

Vezi toate beneficiile

Volum şi strălucire pentru părul lung

  • Peri retractabili (45 mm)

  • Înveliş ceramic din turmalină

  • Temperatură 160 C şi 190 C

  • Ionic care

Peri retractabili pentru eliberarea părului rapidă şi uşoară

Peri retractabili pentru eliberarea părului rapidă şi uşoară

Perii retractabili unici garantează o aplicare sigură şi uşoară. După ce vă înfăşuraţi părul în jurul periei, rotiţi vârful rece şi perii se vor retracta. Această funcţie unică asigură eliberarea în siguranţă a părului şi menţine forma perfectă a buclelor dvs.

Îngrijire cu ioni şi înveliş din turmalină pentru păr strălucitor

Îngrijire cu ioni şi înveliş din turmalină pentru păr strălucitor

Oferiţi părului dvs. un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

2 setări de temperatură pentru coafare în funcţie de părul dvs.

Alegeţi între 2 setări de temperatură de coafare de 160 °C şi 190 °C pentru a vă asigura de rezultate de lungă durată, minimizând în acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

16/10/2014

Polska

Polska

Super szczotka

Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

15/08/2014

Polska

Polska

Idealna dla każdej kobiety

Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania

07/06/2019

България

България

Отличен продукт

Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне

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