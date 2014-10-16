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Producție oprită
Volum şi strălucire pentru părul lung
Peria încălzită de coafare ProCare de la Philips vă permite să creaţi uşor onduleuri moi, îngrijindu-vă în acelaşi timp părul. Bara fierbinte de 45 mm asigură rezultate de durată, iar perii retractabili garantează o aplicare rapidă şi o coafură perfectă.
Peri retractabili (45 mm)
Înveliş ceramic din turmalină
Temperatură 160 C şi 190 C
Ionic care
Perii retractabili unici garantează o aplicare sigură şi uşoară. După ce vă înfăşuraţi părul în jurul periei, rotiţi vârful rece şi perii se vor retracta. Această funcţie unică asigură eliberarea în siguranţă a părului şi menţine forma perfectă a buclelor dvs.
Oferiţi părului dvs. un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
Alegeţi între 2 setări de temperatură de coafare de 160 °C şi 190 °C pentru a vă asigura de rezultate de lungă durată, minimizând în acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.
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4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Przemek2014
16/10/2014
Polska
Super szczotka
Super szczotka do modelowania. Bardzo ułatwia układanie włosów.Dzięki niej szybko i łatwo można ułożyć włosy, a efekt taki jak od fryzjera. Włosy gładkie i lśniące. Bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Żona zadowolona z prezentu :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
magda88
15/08/2014
Polska
Idealna dla każdej kobiety
Moja termoszczotka HP8634 sprawdza się doskonale. Dzięki niej moje włosy stały się gładkie i lśniące, a ja wyglądam jakbym wyszła przed chwilą od fryzjera.Dzięki pielęgnacji jonowej włosy nie elektryzują się, poprawia się ich stan i wygładzają łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące i gładkie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 Podgrzewana szczotka do modelowania
Габи
07/06/2019
България
Отличен продукт
Аз съм с доста гъста и буйна коса и за моя изненада с тази маша се изправя и подрежда само за около 10 мин. Машата се използва само на суха коса. Аз слагам и един балсам за изправяне, без отмиване и става блестяща. Изключително удобна и лесна за употреба. Ако косата се заплете се прибира гребена и не се скубе.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8634/00 ProCare нагряваща четка за оформяне