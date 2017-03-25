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  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
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  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
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  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
  • Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum

Producție oprită

Perie de coafare încălzită KeraShine

HP8632/00

4.7
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum
Aparatul de coafat Philips KeraShine cu ioni îţi permite să creezi cu uşurinţă bucle lejere, având în acelaşi timp grijă de părul tău. Bara încălzită de 45 mm cu înveliş cu cheratină asigură rezultate de durată, iar perii retractabili garantează o aplicare sigură.
Vezi toate beneficiile

cu înveliş ceramic cu infuzie de cheratină

Coafează cu grijă, pentru bucle delicate şi volum

  • Care Edition

  • Ionic

  • Bară de 45 mm

  • Înveliş ceramic cu cheratină

Peri retractabili pentru eliberarea sigură a părului

Peri retractabili pentru eliberarea sigură a părului

Perii retractabili unici garantează o aplicare sigură şi uşoară: pur şi simplu înfăşuraţi-vă părul în jurul periei, rotiţi vârful rece şi perii se vor retracta. Această funcţie unică asigură eliberarea în siguranţă a părului şi menţine forma perfectă a buclelor dvs.

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

2 setări de temperatură pentru coafare în funcţie de părul dvs.

Alegeţi între 2 setări de temperatură de coafare de 160 °C şi 190 °C pentru a vă asigura de rezultate de lungă durată, minimizând în acelaşi timp riscul de deteriorare a părului.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/03/2017

Polska

Polska

Super produkt, posiadający wiele przydatnych funkcji.

Jest to super szczotka, spełniła wszystkie moje oczekiwania. Bardzo łatwo układa się nią włosy. Mam średniej długości włosy, które są niesforne, dlatego dziennie używałam prostownicy, ale od kiedy posiadam tę szczotkę używam tylko jej. Mogę lekko podkręcić włosy, wyprostować ,wygładzić i najważniejsze nie muszę męczyć się już dodatkowo ze szczotką, którą potrzebowałam przy prostownicy. Dla mnie ekstra funkcją są chowane igiełki, które można schować przekręcając koniec szczotki aby szybko uwolnić, bez szarpania włosy. Fryzura jest naturalna, żadnego efektu sztucznych loków, długo się utrzymuje. Jestem bardzo zadowolona, uwielbiam ją od pierwszego użycia. Koleżanki z pracy już zauważyły efekty, na których mi zależało, dlatego polecam wszystkim.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

07/03/2017

Polska

Polska

Wielofunkcyjny,doskonały produkt do pielęgnacji i stylizacji włosów.

Suszarko-lokówka KeraShine pomaga mi w prosty,szybki i bezpieczny sposób wystylizować swoją fryzurę.Jednocześnie suszę i modeluję włosy,a dzięki powłoce ceramicznej z keratyną - także pielęgnuję.Prawdziwym hitem jest możliwość ustawienia chłodnego nawiewu,dzięki czemu nie niszczę i nie przegrzewam swoich włosów podczas modelowania.Lokówka jest lekka i poręczna,szybko się nagrzewa,a długi,obrotowy kabel jest bardzo poręczny przy stylizacji włosów z tyłu głowy.Podoba mi się możliwość ustawienia regulacji temperatury oraz pielęgnacja jonowa,dzięki czemu moje włosy nie puszą się i nie elektryzują,a ja mogę cieszyć się zadbaną fryzurą bez względu na pogodę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8632/00 Podgrzewana szczotka do modelowania KeraShine

12/12/2016

Česká republika

Česká republika

Jen pro jemné vlasy

Trvá jen několik vteřin, než se rozehřeje. Drží se dobře a pracuje se ním jednoduše. Mám husté, dlouhé a silné vlasy a kartáč dokáže natočit bohužel jen konce. Zvažuji, že ho vrátím, rozhodně to není, co jsem čekala, žádné vlny...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8632/00 Ohřívaný stylingový kartáč KeraShine Edice Care

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