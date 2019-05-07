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Producție oprită

Ondulator

HP8605/00

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bucle cu aspect natural cu protecţie pentru păr

Vă doriţi bucle care sunt uşor de aranjat şi arată natural, fără a vă deteriora sau usca părul? Ondulatorul CurlControl cu o bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural dispune de un înveliş ceramic protector şi temperatură variabilă, pentru a se potrivi tipului dvs. de păr

Vezi toate beneficiile

Uscare delicată a părului

Bucle cu aspect natural cu protecţie pentru păr

  • Bară de 25 mm

  • Temperatură 130 - 200 C

  • Înveliş ceramic

Bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural

Bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural

Cu diametrul barei de 25 mm poţi obţine un aspect modern buclat prin crearea unor bucle lejere, cu aspect natural, ce par a fi realizate fără efort.

Înveliş ceramic protector

Înveliş ceramic protector

Învelişul ceramic protector asigură distribuţia uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a părului pentru păr moale şi strălucitor.

Reostat şi 8 setări de temperatură

Reostatul cu 8 setări de temperatură (de la 130 la 200°C) îţi permite să alegi temperatura potrivită tipului tău de păr.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Perfect

Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Ondulator

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Ondulator

07/09/2022

България

България

Cumpărător verificat

Маша за коса

Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!

Avantaje

Бързо ,загрява

Dezavantaje

Няма недостатъци

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене

Data utilizării 2021-09-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене

Data utilizării 2021-09-07

11/07/2016

България

България

Boryana Kancheva

лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене

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