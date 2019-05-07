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Producție oprită
Bucle cu aspect natural cu protecţie pentru păr
Vă doriţi bucle care sunt uşor de aranjat şi arată natural, fără a vă deteriora sau usca părul? Ondulatorul CurlControl cu o bară de 25 mm pentru bucle cu aspect natural dispune de un înveliş ceramic protector şi temperatură variabilă, pentru a se potrivi tipului dvs. de păr
Bară de 25 mm
Temperatură 130 - 200 C
Înveliş ceramic
Cu diametrul barei de 25 mm poţi obţine un aspect modern buclat prin crearea unor bucle lejere, cu aspect natural, ce par a fi realizate fără efort.
Învelişul ceramic protector asigură distribuţia uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a părului pentru păr moale şi strălucitor.
Reostatul cu 8 setări de temperatură (de la 130 la 200°C) îţi permite să alegi temperatura potrivită tipului tău de păr.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
AlexandraIlie
07/05/2019
România
Perfect
Perfect pentru bucle naturale.Stratul de ceramica nu arde parul si este foarte usor de folosit... Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Ondulator
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Ondulator
Минито
07/09/2022
България
Cumpărător verificat
Маша за коса
Перфектно,трайно накъдря косата!!! Без да я изгаря!!!
Avantaje
Бързо ,загрява
Dezavantaje
Няма недостатъци
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене
Data utilizării 2021-09-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене
Data utilizării 2021-09-07
BKancheva
11/07/2016
България
Boryana Kancheva
лесно загрява, оформя къдриците който желаете, доволна съм
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8605/00 Маша за къдрене