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Producție oprită

Ondulator

HP8602/00

4.3

| (4) Recenzii

Creează-ţi buclele cu grijă

Bucle şi cârlionţi elastici, plini de viaţă, pentru o coafură cu un aspect vesel şi tineresc. Acum este uşor de obţinut datorită noului ondulator CurlCeramic cu înveliş ceramic protector

Vezi toate beneficiile

Ondulator cu înveliş ceramic

Creează-ţi buclele cu grijă

  • Bară de 16 mm

  • Temperatură 190 C

  • Înveliş ceramic

Bară de 16 mm pentru bucle elastice, pline de viaţă

Bară de 16 mm pentru bucle elastice, pline de viaţă

Cu diametrul barei de 16 mm poţi crea bucle şi cârlionţi elastici, plini de viaţă, pentru un aspect vesel şi tineresc

Înveliş ceramic protector

Înveliş ceramic protector

Învelişul ceramic protector asigură distribuţia uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a părului pentru păr moale şi strălucitor.

Temperatura cea mai ridicată de 190°C pentru rezultate de coafare perfecte

Temperatura cea mai ridicată de 190°C pentru rezultate de coafare perfecte

Temperatura cea mai ridicată de 190°C garantează rezultate optime, minimalizând în acelaşi timp deteriorarea părului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

4

Recenzii

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Lokówka

Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Lokówka

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