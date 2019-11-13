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Producție oprită
HP8602/00
Creează-ţi buclele cu grijă
Bucle şi cârlionţi elastici, plini de viaţă, pentru o coafură cu un aspect vesel şi tineresc. Acum este uşor de obţinut datorită noului ondulator CurlCeramic cu înveliş ceramic protector
Bară de 16 mm
Temperatură 190 C
Înveliş ceramic
Cu diametrul barei de 16 mm poţi crea bucle şi cârlionţi elastici, plini de viaţă, pentru un aspect vesel şi tineresc
Învelişul ceramic protector asigură distribuţia uniformă a căldurii şi mai puţină deteriorare a părului pentru păr moale şi strălucitor.
Temperatura cea mai ridicată de 190°C garantează rezultate optime, minimalizând în acelaşi timp deteriorarea părului.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.3
din 5
4
Recenzii
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Lokówka
Acest review a fost făcut pentru HP8602/00 Lokówka