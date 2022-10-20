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  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
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  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
  • Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară

Producție oprită

PrestigeAparat de îndreptat părul

HP8361/00

4.9
| (149) Recenzii | 99% recomandă acest produs
Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară
Philips Straightener Prestige îţi asigură îngrijire desăvârşită în timp ce te coafezi cu plăcile ceramice cu infuzie de cheratină şi cu îngrijire cu ioni. Obţine rezultate optime şi un păr strălucitor, cu plăcile care vibrează uşor.
Vezi toate beneficiile

Păr cu aspect sănătos şi îngrijire suplimentară

  • Plăci cu infuzie de cheratină

  • Plăci cu vibraţie

  • Îngrijire cu ioni

  • Temperatură profesională de 230 °C

Plăci ceramice cu cheratină pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăci ceramice cu cheratină pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăcile ceramice cu infuzie de cheratină alunecă uşor prin părul tău, pentru un aspect strălucitor.

Plăci care vibrează uşor pentru rezultate optime de coafare

Plăci care vibrează uşor pentru rezultate optime de coafare

Plăcile care vibrează uşor distribuie părul uniform pentru a obţine rezultatele optime de coafare pentru tot părul.

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Îngrijire cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate şi strălucitoare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.9

din 5

149

Recenzii

99%

recomandă acest produs

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica

Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica

Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Avantaje

Szybkosc prostowania

Dezavantaje

Nie ma wad

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica

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