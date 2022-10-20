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Producție oprită
Plăci cu infuzie de cheratină
Plăci cu vibraţie
Îngrijire cu ioni
Temperatură profesională de 230 °C
Plăcile ceramice cu infuzie de cheratină alunecă uşor prin părul tău, pentru un aspect strălucitor.
Plăcile care vibrează uşor distribuie părul uniform pentru a obţine rezultatele optime de coafare pentru tot părul.
Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului, pentru a intensifica luciul şi strălucirea acestuia. Rezultatul - bucle netede, catifelate şi strălucitoare.
4.9
din 5
149
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica
Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica
Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Avantaje
Szybkosc prostowania
Dezavantaje
Nie ma wad
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Prestige HP8361/00 Prostownica