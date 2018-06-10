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  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
  • Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea

Producție oprită

Aparat de îndreptat părul KeraShine

HP8348/00

4.7
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea
Noul aparat de îndreptat părul Philips KeraShine Ionic cu plăci ceramice cu infuzie de cheratină îţi permite să obţii coafura cu păr drept pe care ţi-o doreşti, fiind totodată delicat cu părul tău.
Vezi toate beneficiile

cu înveliş ceramic cu infuzie de cheratină

Îndreaptă cu grijă, pentru păr neted şi fin ca mătasea

  • Care Edition

  • Ionic

  • 230°C

  • Înveliş ceramic cu cheratină

Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină

Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină

Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină, pentru o mai bună îngrijire a părului tău.

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

Temperatură înaltă profesională de 230°C pentru rezultate perfecte

Temperatură înaltă profesională de 230°C pentru rezultate perfecte

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

10/06/2018

Magyarország

Magyarország

Csak ajánlani tudom!

Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel

Gyorsan felmelegszik, ami a reggeli készülődésnél, ahol minden perc számít, hatalmas előny. Rendkívül hatékony, így elég egyszer átsimítani egy-egy tincset, ezáltal gyorsan végezni lehet a hajvasalással. A vasalás után a hajam fényesebb és puhább lesz, ami 2-3 napig, a következő hajmosásig ki is tart. Ápoló lapjának köszönhetően kevésbé törik a hajam, amióta ezt a hajvasaót használom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

Jól használható, megbízható hajegyenesítő

Régóta kerestem egy megbízható, jól működő hajegyenesítőt. Hosszas válogatás után esett erre a modellre a választásom, és nem bántam meg. Gyorsan felmelegszik, szép egyenes és csillogó tőle a hajam. Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő

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