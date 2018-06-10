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Producție oprită
Care Edition
Ionic
230°C
Înveliş ceramic cu cheratină
Înveliş ceramic protector cu infuzie de cheratină, pentru o mai bună îngrijire a părului tău.
Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.
4.7
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Pippo
10/06/2018
Magyarország
Csak ajánlani tudom!
Gyorsan felmelegszik, nem éget, nem roncsolja a hajam. Könnyű hasznàlni. Elégedett vagyok vele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
virag114
09/06/2018
Magyarország
Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel
Gyorsan felmelegszik, ami a reggeli készülődésnél, ahol minden perc számít, hatalmas előny. Rendkívül hatékony, így elég egyszer átsimítani egy-egy tincset, ezáltal gyorsan végezni lehet a hajvasalással. A vasalás után a hajam fényesebb és puhább lesz, ami 2-3 napig, a következő hajmosásig ki is tart. Ápoló lapjának köszönhetően kevésbé törik a hajam, amióta ezt a hajvasaót használom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
kicsi11
07/06/2018
Magyarország
Jól használható, megbízható hajegyenesítő
Régóta kerestem egy megbízható, jól működő hajegyenesítőt. Hosszas válogatás után esett erre a modellre a választásom, és nem bántam meg. Gyorsan felmelegszik, szép egyenes és csillogó tőle a hajam. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8348/00 KeraShine Care&Control hajegyenesítő