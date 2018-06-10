Gyorsan felmelegszik, ami a reggeli készülődésnél, ahol minden perc számít, hatalmas előny. Rendkívül hatékony, így elég egyszer átsimítani egy-egy tincset, ezáltal gyorsan végezni lehet a hajvasalással. A vasalás után a hajam fényesebb és puhább lesz, ami 2-3 napig, a következő hajmosásig ki is tart. Ápoló lapjának köszönhetően kevésbé törik a hajam, amióta ezt a hajvasaót használom.