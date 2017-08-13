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Producție oprită

Care & controlPlacă de păr

HP8343/00

4.2

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

De 2 ori mai multă îngrijire pentru părul dvs.

Noua placă de păr Philips Care & Control îți permite să obţii părul drept pe care ți-l dorești, fiind totodată delicat cu părul tău. Îndreptarea părului cu de 2 ori mai multă grijă, datorită tratamentului cu ioni şi controlului digital al temperaturii

Vezi toate beneficiile

Placă de îndreptat părul cu tratament ionic

De 2 ori mai multă îngrijire pentru părul dvs.

Temperatură înaltă profesională de 220°C pentru rezultate perfecte

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.

Specificaţii tehnice

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4.2

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

13/08/2017

Polska

Polska

Najlepsza

Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica

27/12/2013

Polska

Polska

BARDZO DOBRA !

Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica

01/04/2019

Україна

Україна

идеальный для моих волос

Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся

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