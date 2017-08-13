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Producție oprită
De 2 ori mai multă îngrijire pentru părul dvs.
Noua placă de păr Philips Care & Control îți permite să obţii părul drept pe care ți-l dorești, fiind totodată delicat cu părul tău. Îndreptarea părului cu de 2 ori mai multă grijă, datorită tratamentului cu ioni şi controlului digital al temperaturii
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.
Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.2
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
sonjak
13/08/2017
Polska
Najlepsza
Mam prostownicę od ponad roku, używam kilka razy w tygodniu i nie mam z nią żadnych problemów. Ekspresowo się nagrzewa, czytelny wyświetlacz, jonizacja działa super- nawet falowane włosy nie puszą się. Bardzo elegancki design. Powierzchnia nie jest śliska przez co prostownica dobrze utrzymuje się w ręce.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica
ireneusz3131
27/12/2013
Polska
BARDZO DOBRA !
Prostownica - każdemu polecam! Spełnia swoje wymagania co do miękkości włosów, a przy tym łatwość urzytkowania potwierdzają zalecenia stawiane przez producenta.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Prostownica
Verka
01/04/2019
Україна
идеальный для моих волос
Пользуюсь этим выпрямителем с 2012 года. Работает до сих пор исправно, как новый. Есть индикатор температуры,блокировка кнопок и блокировка щипцов.Шнур на шарнире и крутится на 360 градусов.Обработка волос ионами для блеска. Керамические пластины.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Care & control HP8343/00 Щипці для розпрямлення волосся