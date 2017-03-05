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Producție oprită
5.0
din 5
6
Recenzii
80%
recomandă acest produs
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener
HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener
justi13
02/12/2013
Polska
Wiele doskonałych funkcji
idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener