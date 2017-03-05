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Producție oprită

HP8342 Straightener

HP8342

5

| (6) Recenzii | 80% recomandă acest produs

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5.0

din 5

6

Recenzii

80%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener

02/12/2013

Polska

Polska

Wiele doskonałych funkcji

idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8342 Straightener

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