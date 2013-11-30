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  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
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  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
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  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
  • Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor

Producție oprită

Care SilkySmooth

HP8333/00

4.8
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor
Aparatul de îndreptat părul Philips Care are cele mai netede plăci, pentru a reduce semnificativ frecarea, a evita ruperea părului şi pentru a vă păstra sănătatea şi strălucirea elegantă a părului
Vezi toate beneficiile

Aparat de îndreptat părul cu plăci netede

Îndreptare delicată plus strălucire datorită ionilor

  • Plăci ceramice

  • Temperatură 140 - 220 C

  • Tratament cu ioni

De două ori mai delicate cu părul tău cu plăcile ceramice SilkySmooth

De două ori mai delicate cu părul tău cu plăcile ceramice SilkySmooth

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa, fiind prin urmare unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile SilkySmooth sunt atent prelucrate pentru a îmbunătăţi proprietăţile de alunecare şi îngrijire ale ceramicii, oferindu-ţi un păr perfect lucios.

Control precis de 220°C cu temperatură variabilă

Control precis de 220°C cu temperatură variabilă

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-612375

Recenzii

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4.8

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

30/11/2013

Polska

Polska

jestem bardzo zadowolona

Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Prostownica jest super

Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth

29/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie

Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth

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