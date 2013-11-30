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Producție oprită
Plăci ceramice
Temperatură 140 - 220 C
Tratament cu ioni
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa, fiind prin urmare unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile SilkySmooth sunt atent prelucrate pentru a îmbunătăţi proprietăţile de alunecare şi îngrijire ale ceramicii, oferindu-ţi un păr perfect lucios.
Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
Premii
4.8
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
AsiaD
30/11/2013
Polska
jestem bardzo zadowolona
Świetny produkt, szybko się nagrzewa i prostuje włosy. Wysoka jakość w dobrej cenie. Szczerze polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth
Krystyna57
29/11/2013
Polska
Prostownica jest super
Produkt spełnił moje oczekiwania, jest łatwa w obsłudze ma możliwość wyboru temperatury oraz zamknięci co niektórym wydawałoby się to zbędne.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth
misoczi
29/11/2013
Polska
Ten produkt sprawia, że moje włosy wyglądają świetnie
Prostownica jest świetna. Włosy są gładkie, a efekt utrzymuje się przez dłuższy czas. Polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8333/00 Care SilkySmooth