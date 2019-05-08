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Producție oprită
Tratament cu ioni
Temperatură profesională 220C
Control precis
Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
Placa de păr are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60 de secunde
4.7
din 5
9
Recenzii
100%
recomandă acest produs
DanielaA
08/05/2019
România
Super mulțumită
Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Mary44
07/05/2019
România
Excelenta
Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul
Babyke26
09/06/2018
Magyarország
kiváló termék
Egy fodrász szalonban volt lehetőségem kipróbálni ezt a terméket többször is. Az én hajam nagyon hosszú és göndör amit elég keservesen tudok kezelni. Rendkívül gyorsan és szépen kiegyenesítette. Aki szép selymes, könnyen kezelhető hajat szeretne annak mindenképpen ajánlom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő