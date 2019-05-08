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  • Strălucitor şi elegant cu ioni
  • Strălucitor şi elegant cu ioni
  • Strălucitor şi elegant cu ioni
  • Strălucitor şi elegant cu ioni
  • Strălucitor şi elegant cu ioni
  • Strălucitor şi elegant cu ioni
  • Strălucitor şi elegant cu ioni

Producție oprită

EssentialCarePlacă de păr

HP8324/00

4.7
| (9) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Strălucitor şi elegant cu ioni
Special conceput pentru îngrijire ionică şi control de mare precizie, placa de îndreptat părul Philips Essential Care te ajută să obţii coafura dreaptă şi strălucitoare pe care ţi-o doreşti, fiind şi blând cu părul tău.
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Placă de păr cu control precis

Strălucitor şi elegant cu ioni

  • Tratament cu ioni

  • Temperatură profesională 220C

  • Control precis

Control precis de 220°C cu temperatură variabilă

Control precis de 220°C cu temperatură variabilă

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60 de secunde

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

9

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

08/05/2019

România

România

Super mulțumită

Un produs ușor de folosit, design plăcut, îndreaptă ușor și este blândă cu părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

07/05/2019

România

România

Excelenta

Design ergonomic,usor de folosit. Intinde parul perfect si nu il arde.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Aparat de îndreptat părul

09/06/2018

Magyarország

Magyarország

kiváló termék

Egy fodrász szalonban volt lehetőségem kipróbálni ezt a terméket többször is. Az én hajam nagyon hosszú és göndör amit elég keservesen tudok kezelni. Rendkívül gyorsan és szépen kiegyenesítette. Aki szép selymes, könnyen kezelhető hajat szeretne annak mindenképpen ajánlom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru EssentialCare HP8324/00 Hajegyenesítő

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