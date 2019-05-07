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  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

Essential Care cu ioni

HP8320/00

4.5

| (8) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Îndreptare uşoară şi strălucire cu ioni

Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari ale noului aparat de îndreptat părul Essential Care cu îngrijire cu ioni vă permit să obţineţi părul drept pe care vi-l doriţi mai rapid, fiind totodată delicate cu părul dvs.

Vezi toate beneficiile

cu plăci lungi de 100 mm

Îndreptare uşoară şi strălucire cu ioni

  • Plăci ceramice mai lungi (100 mm)

  • Temperatură profesională 210C

  • Tratament cu ioni

Plăci lungi pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăci lungi pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăcile de dimensiuni mai mari asigură un contact mai bun cu părul şi vă ajută să obţineţi mai repede rezultatul dorit.

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Mai multă îngrijire prin tratamentul cu ioni, pentru păr strălucitor şi drept

Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.

Temperatură profesională de 210°C pentru rezultate perfecte

Temperatură profesională de 210°C pentru rezultate perfecte

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

8

Recenzii

88%

recomandă acest produs

3
1

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar

Poți avea bucle sau par drept cu ușurință și precizie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care cu ioni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care cu ioni

20/05/2015

Polska

Polska

Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.

Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Avantaje

Конечно за.Результат отличный.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care, іонізація

Data utilizării 2019-07-28

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care, іонізація

Data utilizării 2019-07-28

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