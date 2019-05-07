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Îndreptare uşoară şi strălucire cu ioni
Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari ale noului aparat de îndreptat părul Essential Care cu îngrijire cu ioni vă permit să obţineţi părul drept pe care vi-l doriţi mai rapid, fiind totodată delicate cu părul dvs.
Plăci ceramice mai lungi (100 mm)
Temperatură profesională 210C
Tratament cu ioni
Plăcile de dimensiuni mai mari asigură un contact mai bun cu părul şi vă ajută să obţineţi mai repede rezultatul dorit.
Oferă-i părului tău un plus de îngrijire cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Rezultatul este un păr minunat de lucios, neted şi drept.
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
4.5
din 5
8
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Alexandra7
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar
Poți avea bucle sau par drept cu ușurință și precizie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care cu ioni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care cu ioni
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Avantaje
Конечно за.Результат отличный.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care, іонізація
Data utilizării 2019-07-28
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8320/00 Essential Care, іонізація
Data utilizării 2019-07-28