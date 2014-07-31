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Producție oprită
Îndreptare uşoară şi strălucire
Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari ale plăcii de îndreptat părul Essential Care îți permit să obţii părul drept pe care ți-l dorești mai rapid, fiind totodată delicate cu părul tău.
Plăci mai lungi (100 mm)
Temperatură profesională 210C
Plăci ceramice
Plăcile de dimensiuni mai mari asigură un contact mai bun cu părul şi vă ajută să obţineţi mai repede rezultatul dorit.
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.
Placa de păr are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60 de secunde
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Kacha
31/07/2014
Polska
polecam
prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.
Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care
Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care
Ania29
21/06/2014
Polska
Super
Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care
Data utilizării 2018-11-18
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care
Data utilizării 2018-11-18