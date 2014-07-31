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Producție oprită

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Îndreptare uşoară şi strălucire

Special concepute pentru viteză şi utilizare uşoară, plăcile de dimensiuni mai mari ale plăcii de îndreptat părul Essential Care îți permit să obţii părul drept pe care ți-l dorești mai rapid, fiind totodată delicate cu părul tău.

Vezi toate beneficiile

cu plăci lungi de 100 mm

Îndreptare uşoară şi strălucire

  • Plăci mai lungi (100 mm)

  • Temperatură profesională 210C

  • Plăci ceramice

Plăci lungi pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăci lungi pentru îndreptare rapidă şi uşoară

Plăcile de dimensiuni mai mari asigură un contact mai bun cu părul şi vă ajută să obţineţi mai repede rezultatul dorit.

Temperatură profesională de 210°C pentru rezultate perfecte

Temperatură profesională de 210°C pentru rezultate perfecte

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect pe care ţi-l doreşti.

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60 de secunde

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

31/07/2014

Polska

Polska

polecam

prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.

Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care

Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care

21/06/2014

Polska

Polska

Super

Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care

Data utilizării 2018-11-18

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8319/00 Essential Care

Data utilizării 2018-11-18

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