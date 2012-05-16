Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SalonStraight
Ceramică
Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.
Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.
Placa de păr are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60 de secunde
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Maggdolinka
16/05/2012
Polska
Polecam
Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8300 Prostownica
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru HP8300 Prostownica