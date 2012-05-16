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Producție oprită

Placă de îndreptat părul

HP8300/00

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Rezultate profesionale în mod confortabil
Îndreptaţi-vă părul în felul dvs. Simply SalonStraight, uşor de utilizat şi totuşi extrem de eficient, are plăci de îndreptare ceramice şi acţionează la o temperatură de coafare profesională, de 180ºC.
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Simply SalonStraight

Rezultate profesionale în mod confortabil

  • SalonStraight

  • Ceramică

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Plăci ceramice pentru alunecare uşoară şi păr strălucitor

Ceramica este netedă la nivel microscopic şi durabilă prin natura sa şi este unul dintre cele mai adecvate materiale pentru plăcile pentru îndreptare. Plăcile alunecă fără efort, oferindu-ţi un păr perfect strălucitor.

Temperatură de 180°C pentru rezultate excelente

Temperatură de 180°C pentru rezultate excelente

Această temperatură ridicată îţi permite să schimbi forma părului şi îţi oferă aspectul perfect obţinut dintr-un coafor.

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Durată scurtă de încălzire, gata de utilizare în 60 de secunde

Placa de păr are o durată de încălzire scurtă, fiind gata de utilizare în 60 de secunde

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Polecam

Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8300 Prostownica

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HP8300 Prostownica

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